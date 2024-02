América derrota Cruzeiro no Mineirão e encaminha classificação no Mineiro

Na noite desta quinta-feira (15), em um emocionante clássico no Mineirão, em Belo Horizonte, o América superou o Cruzeiro por 2 a 0, consolidando sua posição e se aproximando da classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. O confronto, que marcou a quinta rodada do Estadual, teve os gols surgindo no segundo tempo, com o atacante Renato Marques e o meia-atacante Rodrigo Varanda balançando as redes para o América, aproveitando as oportunidades após um primeiro tempo com chances para o Cruzeiro.

Foto: Reprodução Internet/AGIF

A vitória coloca o América na liderança do Grupo C do Estadual, acumulando 13 pontos com uma campanha de quatro vitórias e um empate. Enquanto isso, o Cruzeiro, mesmo sofrendo sua primeira derrota, permanece no topo do Grupo A com 10 pontos. Os líderes de cada grupo e o segundo melhor colocado geral avançarão para as semifinais do Estadual.

O Coelho ostenta a melhor performance no Campeonato Mineiro até o momento, destacando-se com o melhor ataque, marcando 16 gols, e a defesa mais sólida, sofrendo apenas um gol.

O próximo compromisso do Cruzeiro está agendado para domingo (18), às 18h30, quando enfrentará o Democrata-GV no Mamudão, em Governador Valadares, pela sexta rodada do Mineiro. No mesmo dia, às 16h, o América receberá o Villa Nova no Independência, na capital mineira.

O início do jogo foi marcado pela pressão do América, com oportunidades perdidas. O Cruzeiro respondeu com uma cobrança de falta, mas o América continuou pressionando. A equipe celeste teve mais posse de bola, mas o América se destacou com sua eficácia no segundo tempo.

O gol anulado do América no início do segundo tempo não abalou a equipe, que abriu o placar aos 15 minutos com um belo gol de Renato Marques. O Cruzeiro tentou responder, mas o América ampliou a vantagem com Rodrigo Varanda após uma falha defensiva da equipe celeste.

Após o segundo gol, o América manteve o controle da partida, enquanto o Cruzeiro, atrás no placar, buscou se lançar ao ataque. No entanto, a expulsão do volante argentino Lucas Romero prejudicou as chances do Cruzeiro, e o América consolidou a vitória por 2 a 0 no clássico. Veja os melhores lances da partida:

Cruzeiro 0 x 2 América

Escalações:

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Robert, Arthur Gomes, Juan Ignacio Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

América: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon; Alê, Juninho, Moisés; Fabinho, Vitor Jacaré, Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida.

Gols:

Renato Marques (15' do 2ºT) e Rodrigo Varanda (41' do 2ºT), do América.

Cartões:

Amarelos - Neris, Marlon, Lucas Silva, Rafael Elias, Juan Ignacio Dinenno (Cruzeiro); Matheus Henrique, Vitor Jacaré, Marlon, Renato Marques, Rodrigo Varanda (América).

Vermelho - Lucas Romero (Cruzeiro).

Motivo: 5ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.

Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG.

Público presente: 39.086 torcedores.

Renda: R$ 1.557.370,00.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo.

Assistentes: Magno Arantes Lira e Pablo Almeida Costa.

VAR: Rodolpho Toski.

Da Redação com Itatiaia