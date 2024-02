Cadastre-se e concorra a 02 INSCRIÇÕES para a CORRIDA FARMELHOR 40 ANOS!

O SeteLagoas.com.br está fazendo um sorteio exclusivo para seus leitores! Cadastrando-se no formulário abaixo você participa do sorteio de DUAS INSCRIÇÕES para a CORRIDA FARMELHOR 40 ANOS! Duas pessoas serão sorteadas e cada uma ganha sua inscrição no evento! O sorteio será realizado no dia 15 de março e os ganhadores serão informados pelo WhatsApp cadastrado na promoção.

Atenção: apenas é permitido o cadastro de um número de WhatsApp por pessoa. Números e nomes repetidos serão excluídos automaticamente no momento do sorteio.

Nome Completo: * Bairro: * Whatsapp: * Participar da promoção Name

Na CORRIDA FARMELHOR 40 ANOS haverá as modalidade de caminhada 3km, corrida 5km e 10km, além da Corrida KIDS para os pequenos atletas!

E não deixe também de seguir o Instagram @farmelhorsetelagoas para ficar por dentro de todas as novidades do evento:

Já vá se preparando, treinando, e boa sorte!