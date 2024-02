Atlético vence Itabirito em Brasília e se isola na liderança de grupo no Mineiro

Neste sábado (17), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Atlético enfrentou o Itabirito pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, conseguindo uma vitória por 2 a 0. Apesar das dificuldades, o Galo assegurou os três pontos com gols de Battaglia, no fim do primeiro tempo, e Hulk, nos acréscimos da segunda etapa.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com esse resultado, o Atlético atingiu a marca de dez pontos, assumindo a liderança isolada do Grupo B. O Villa Nova, vice-líder, possui sete pontos. No domingo (18), o Leão do Bonfim visita o América no Independência.

Por sua vez, o Itabirito ocupa a terceira posição no Grupo A, com sete pontos, três a menos que o líder Cruzeiro, que tem um jogo a menos.

Próximos compromissos:

O Atlético retorna aos gramados no próximo sábado (24), visitando o América, líder do Grupo C, no Independência, em Belo Horizonte, às 16h30 (horário de Brasília), pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Enquanto isso, no domingo (25), o Itabirito recebe o Patrocinense, às 16h, no Independência, pela 7ª rodada.

O jogo foi bastante truncado, com o Atlético enfrentando dificuldades para superar as linhas defensivas do Itabirito, que, por sua vez, criou alguns sustos no primeiro tempo.

A lesão de Igor Rabello resultou na entrada de Bruno Fuchs aos 28 minutos do primeiro tempo.

O Atlético melhorou na reta final do primeiro tempo, com Battaglia marcando o gol da vantagem após cobrança de falta de Igor Gomes.

Na etapa complementar, o Atlético voltou mais forte com as substituições de Saravia e Patrick, enquanto o Itabirito ficou com um jogador a menos após a expulsão de Rayan.

Hulk ampliou a vantagem nos acréscimos, alcançando seu 99º gol pelo Galo.

Ficha técnica:

Itabirito 0 x 2 Atlético

Itabirito

Elias; Lucas Motta, Rayan, Lucas Costa e Bryan; Claudinei (Denis Germano, no intervalo), Fabrício Bigode e Andrey Nunes (Branquinho, aos 9min 2°T); Erick Salles, Johnatan (Bruno Menezes, 30min 2°T) e Da Silva (Pavani, 9min 2°T). Técnico: Marcelo Caranhato.

Atlético

Everson; Mariano (Saravia, no intervalo), Igor Rabello (Bruno Fuchs, 29min 1°T), Jemerson e Guilherme Arana (Rubens, 35min 2°T); Battaglia, Edenilson (Alisson, 28min 2°T), Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Patrick, no intervalo); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Gols: Battaglia (41min 1°T) e Hulk (46min 2°T)

Cartões amarelos: Claudinei, aos 31min do 1°T; Rayan, aos 31min do 1°T e aos 7min do 2°T (Itabirito); Mariano, aos 31min do 1°T; Igor Gomes, aos 48min do 1°T; Arana, aos 17min do 2°T (Atlético)

Cartão vermelho: Rayan, aos 7min do 2°T (Itabirito)

Motivo: 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro

Data, horário e local: sábado, 17 de fevereiro de 2024, às 16h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha Público presente: 10.078 Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho Auxiliares: Ricardo Junio de Souza e Fernanda Nandrea Gomes Antunes VAR: Wagner Reway