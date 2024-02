Ideal de Sete Lagoas estreia com vitória no Classista 2024

Na abertura do Campeonato Classista de Betim ocorrida no último domingo (18), o Ideal de Sete Lagoas conquistou sua primeira vitória na competição ao bater o Vasco da Gama de Esmeraldas por 1 a 0.

Foto: Instagram @x17lmg / Reprodução

O jogo foi no Estádio Doutor Lúcio Souza Cruz em Esmeraldas e o gol do "Galo da Gamela" foi marcado por Lucas Jiba. O goleiro Henrique ainda defendeu um pênalti cobrado por Luiz do Vasco da Gama, mantendo a vantagem do Ideal no placar. Reveja os lances:

Com a vitória o Ideal está em segundo lugar do grupo E pelo critério de gols marcados, já que o Vera Cruz de Betim venceu o outro jogo do grupo contra o Cruzeiro de São Joaquim de Bicas por 2 a 1.

A 2ª rodada da fase de grupos do Classista acontece no próximo domingo 25/02 e o Ideal recebe o Cruzeiro de São Joaquim de Bicas, em local e horário a serem divulgados.

Campeonato Classista de Betim

O Classista acontece desde 1988 e em 2024 vai para sua 33ª Edição. O Ideal de Sete Lagoas já conquistou o título três vezes e ano passado o campeão foi o Esporte Clube Cristalino da cidade de Pompéu.

Esse ano 32 equipes estão divididas em 8 grupos de quatro times cada. Classificam-se para as oitavas de final os dois melhores de cada grupo e a partir daí jogos eliminatórios serão feitos até a final.

Da Redação, Vinícius Oliveira