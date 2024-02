Sete Lagoas: Copa Corujão promete grandes jogos na fase decisiva a partir desta quarta (21)

Chegou à fase de decisões da 1ª Copa Corujão, o maior torneio de futebol amador noturno da história de Sete Lagoas. A tabela foi detalhada nesta terça-feira, 20, e apresenta duelos que prometem grande emoção já a partir desta quarta-feira, 21. O torneio é apresentando pelo Projeto Iluminar, idealizado pelo vereador Caio Valace, organizado pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana e tem forte apoio da Prefeitura.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Copa Corujão reuniu 36 equipes dividas nas duas chaves (20 na Ouro Cup e 16 na Classista). A divisão em módulos abriu a oportunidade de participação de todos os níveis de atletas. “Houve atraso por conta do período chuvoso, mas chegamos nesta fase decisiva com ótimas expectativas. Uma junção de parcerias que alcançou muito mais do que o objetivo previsto. Conseguimos reunir equipes de várias regiões, o futebol tomou conta de nossa cidade”, avaliou Marcelo Cooperseltta, secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Os jogos da quartas de final da chave Ouro Cup serão no Estádio Municipal Leia Dias (Campo do Montreal) nesta quarta-feira, 21, e na próxima sexta-feira, 23 (veja tabela abaixo). Os classificados para a semifinal disputam vaga para a grande decisão no dia 28, no mesmo estádio. “O previsão era movimentar campos que foram iluminados recentemente e foi altamente positiva a participação das equipes e do público. Acreditamos que serão grandes jogos nesta fase decisiva e esperamos uma presença ainda maior das torcidas”, comemora Tiago Rocha, presidente da Liga. Já a chave Classista define seus finalistas na próxima terça-feira, 27, em rodada dupla no Campo do Curitiba.

Além de troféus e medalhas, os campeões receberão uniformes completos e ainda a seguinte premiação em dinheiro: categoria Ouro Cup (campeão – R$ 2.500, vice-campeão – R$ 1.000), categoria Classista (campeão – R$ 1.500, vice-campeão – R$ 800).

CHAVE OURO CUP

Quartas de final: Estádio Leia Dias – Campo do Montreal

Quarta-feira, 21

18h45 – Bosque x Independente

20h30 – Bela Vista x Fluminense

Sexta-feira, 23

18h45 – Grêmio Alkaeda x Villa Minas

20h30 – Cooperlider x Guarani

CHAVE CLASSISTA

Semifinal: Campo do Curitiba

Terça-feira, 27

18h45 – Pagasus x Afro Brasil

20h30 – Família Soares x São Vicente

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM