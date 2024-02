Bosque FC de Sete Lagoas estreia com vitória na 10ª Copa Integração de Futebol Feminino

A 10ª Copa Integração de Futebol Feminino começou com tudo em Belo Horizonte! No último domingo (18), a primeira rodada da primeira fase agitou os campos da capital mineira, com 12 equipes em busca do título. Entre elas, a representante de Sete Lagoas, o Bosque Futebol Clube (@bosquefc_feminino), que estreou com o pé direito e já se coloca como uma das favoritas.

Foto: Reprodução/ @fernandoosouzaa

As talentosas jogadoras do Bosque garantiram uma vitória emocionante por 2 a 1 em sua primeira partida, demonstrando garra e determinação. Com o apoio fundamental da Secretaria de Esportes de Sete Lagoas, a equipe não apenas representa a cidade com orgulho, mas também lidera o seu grupo na competição.

Chaves e formato da Copa:

Os 12 times estão divididos em três grupos, com os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançando para as quartas de final. A partir daí, as fases eliminatórias serão disputadas em jogo único, com a grande final marcada para o dia 24 de março.

Resultados da 1ª rodada:

Grupo 1:

Império 3 x 3 Nacional

São Miguel 0 x 21 Transformação

Grupo 2:

Prointer A 5 x 1 Águia de Ouro

Santa Maria 0 x 6 Marquense

Grupo 3:

Prointer B 1 x 2 Bosque

X de Março x Vila Cruzeiro (adiado)

A partida entre X de Março e Vila Cruzeiro foi adiada e uma nova data será definida pela organização.

A Copa Integração de Futebol Feminino 2024 é um evento que visa promover o desenvolvimento do futebol feminino em Minas Gerais, reunindo equipes de diferentes cidades do estado. A competição é dividida em quatro fases: classificatória, quartas de final, semifinal e final.

Datas:

Fase classificatória: 18/02 a 03/03

18/02 a 03/03 Quartas de final: 10/03

10/03 Semifinal: 17/03

17/03 Final: 24/03

Acompanhe a cobertura completa da 10ª Copa Integração de Futebol Feminino, pelo site Várzea BH e torça pelo Bosque FC! As vibrantes jogadoras de Sete Lagoas prometem muita garra e talento em busca do título.

Confira abaixo a tabela atual.

Imagem: Reprodução/ Várzea BH

Djhéssica Monteiro