Democrata é associado de número 500 da ACI que volta a estampar marca na camisa do time

Duas das mais longevas entidades de Sete Lagoas estão juntas para fortalecer o esporte e o associativismo. Em uma parceria que promete grandes resultados, o Democrata se filiou a Associação Comercial e Industrial (ACI) que, por sua vez, volta a estampar sua marca na camisa do time em 2024. O Jacaré, inclusive, é o associado de número 500 da ACI.

Comunicação ACI

Os presidentes José Roberto (ACI) e Renato Paiva (Democrata) se reuniram, na Arena do Jacaré, para firmar o acerto que vai levar benefícios aos associados da ACI que terão condições especiais de pagamento nas cotas de patrocínio. Outras ações como sorteio de camisas, ingressos para jogos em Sete Lagoas e uma data para uso da Arena também serão viabilizadas.

Bastante animado, José Roberto falou que é uma obrigação apoiar o Jacaré. “Serão vários benefícios para associados como diferenciação nas cotas e participações nos jogos. É uma alegria oficializar essa parceria, colocar a marca na camisa e poder participar ativamente da vida do Democrata, que é uma obrigação do empresariado”.

Para o gestor, todos os setelagoanos precisam apoiar o Democrata. A última vez em que a ACI esteve presente na camisa do Democrata foi na gestão do então presidente Eduardo Rocholi que esteve à frente da entidade no biênio 2012 a 2014.

Depois de assinar a ficha de filiação, Renato Paiva destacou que “o apoio da ACI tem sido fundamental”. O presidente revela que a entidade abriu as portas para o Clube. “Foi um dos primeiros parceiros quando assumi e estamos, hoje, felizmente, nos associando.

Por fim, Paiva valorizou a parceria que foi revitalizada com o patrocínio da entidade. “Só tenho a agradecer e que todos os comerciantes e empresários possam entender a importância do associativismo. Vamos andar de mãos dadas pelo bem das instituições que são fundamentais para Sete Lagoas”, concluiu.

Da Redação com Comunicação ACI