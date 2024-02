VÍDEO: Cruzeiro toma gols no fim, perde do Sousa-PB e é eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil

O Cruzeiro enfrentou dificuldades e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2 a 0 para o Sousa-PB, no estádio Marizão, na Paraíba, nesta quarta-feira (21). O time comandado pelo técnico Nicolás Larcamón jogava pelo empate, mas levou dois gols nos minutos finais do segundo tempo, aos 43 e 49 minutos, marcados por Danilo Bala.

Foto: Staff Cruzeiro

As más condições do gramado, devido à intensa chuva que alagou o estádio Marizão, prejudicaram ambas as equipes, mas o Sousa-PB conseguiu se sair melhor nesse cenário. Agora, o Sousa aguarda o adversário da próxima fase, que será decidido no confronto entre Petrolina e Cascavel.

O campo encharcado dificultou o desenvolvimento do jogo, com poças d'água em várias partes do estádio. As condições eram tão adversas que foi necessário improvisar bancos de plástico, semelhantes aos usados em botecos, para acomodar os jogadores reservas e a comissão técnica.

No primeiro tempo, o nível técnico foi comprometido pelas condições do gramado, mas ambas as equipes conseguiram criar chances de perigo. O Cruzeiro teve mais posse de bola, mas o Sousa-PB também levou perigo à meta adversária.

O segundo tempo apresentou um nível técnico ainda mais baixo, com as equipes tentando se adaptar ao campo encharcado. Danilo Bala, do Sousa-PB, foi o destaque ao marcar dois gols decisivos nos minutos finais, garantindo a eliminação do Cruzeiro.

Ficha técnica do jogo:

Sousa-PB 2 x 0 Cruzeiro

Sousa-PB

Bruno Fuso; Iranilson, Adriano Seixas, Breno Cézar (Goldeson, aos 35min do 2ºT), Marcelo Duarte e Jackson; Hebert (Juninho), Leozinho (Ewerton Potiguar), Aruá e Michel Potiguar (Danilo Bala); Diego Ceará. Técnico: Paulo Schardong

Cruzeiro

Rafael Cabral; Wesley Gasolina (William), Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Romero, Filipe Machado, Lucas Silva (Japa, no intervalo) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (João Pedro) e Juan Dinenno (Rafael Elias). Técnico: Nicolás Larcamón

Gols: Danilo Bala (43' e 49' do 2ºT - Sousa-PB)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS) Assistentes: Maira Mastella Moreira (Fifa/RS) e Fabrício Lima Baseggio (RS) VAR: Sem arbitragem de vídeo Público: 2.930 torcedores Renda: R$ 34.600,00

