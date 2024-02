'Primas no Taekwondo': meninas de Sete Lagoas buscam patrocínio para disputar competição

Uma família de Sete Lagoas estão arrecadando fundos para disputarem as etapas do Campeonato Mineiro de Taekwondo. "Adotadas" por uma academia da cidade, as meninas estão organizando uma rifa para bancar os custos.

Foto: Instagram / Primas no Taekwondo / ilustração

Intituladas "Primas no Taekwondo", as meninas Emilly, Maria Eduarda, Nicolly, e Yorrana, treinam juntas na R. Tigre Taekwondo Clube, no bairro Nova Cidade, há cerca de um ano. De acordo com o mestre Ronaldo Tigre, a grande dedicação das garotas fizeram com que elas conseguissem atingir índice para disputar a competição estadual da arte marcial.

A primeira etapa do Campeonato Mineiro será disputada em João Monlevade: "[As meninas] são de família humilde, e assim sendo, tiveram a ideia de fazer uma rifa para levantar fundos necessários para bancarem viagem, alojamentos, inscrições e alguns encargos na federação da modalidade", aponta o mestre Ronaldo.

A rifa para ajudar as "Primas do Taekwondo" está custando R$ 15 - mais detalhes de como ajudar as garotas podem ser vistos no perfil do Instagram @‌primas_no_taekwondo.

Filipe Felizardo