Semifinais da Copa Corujão com grandes duelos a partir desta terça-feira, 27 de fevereiro

A 1ª Copa Corujão, o maior torneio de futebol amador noturno da história de Sete Lagoas, chega às semifinais dos módulos Classista e Ouro Cup. Os jogos serão disputados nesta terça-feira, 27, e na quarta-feira, 28, em dois tradicionais campos da cidade com a expectativa de ótima presença de público. O torneio é apresentando pelo Projeto Iluminar, idealizado pelo vereador Caio Valace, organizado pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana e tem forte apoio da Prefeitura.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

A Copa Corujão reuniu 36 equipes dividas nas duas chaves (20 na Ouro Cup e 16 na Classista). A divisão em módulos abriu a oportunidade de participação de todos os níveis de atletas. “O sete-lagoanos são apaixonados pelo futebol e uma prova disso são os campos espalhados por todas as regiões da cidade. A Copa Corujão permitiu a utilização desses espaços de maneira organizada e planejada. Agora chegou a hora das decisões e esperamos grande jogos”, comentou Marcelo Cooperseltta, secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Os jogos das semifinais do módulo Classista serão nesta terça-feira, 27, no campo do bairro Jardim Primavera. Já as semifinais da Ouro Cup serão na quarta-feira, 28, no Estádio Municipal Leia Dias - Campo do Montreal - (veja tabela abaixo). Além de troféus e medalhas, os campeões receberão uniformes completos e ainda a seguinte premiação em dinheiro: categoria Ouro Cup (campeão – R$ 2.500, vice-campeão – R$ 1.000), categoria Classista (campeão – R$ 1.500, vice-campeão – R$ 800).

CHAVE CLASSISTA

Semifinais

Campo do Jardim Primavera

Terça-feira, 27

18h45 – Pegasus x Afro Brasil

20h30 – Família Soares x São Vicente

CHAVE OURO CUP

Semifinais

Estádio Leia Dias – Campo do Montreal

18h45 – Bosque x Bela Vista

20h30 – Villa Minas x Cooperlider

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom