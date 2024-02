Bosque FC de Sete Lagoas empata e segue na disputa na 10ª Copa Integração de Futebol Feminino

No último domingo (25), as meninas do Bosque F.C. de Sete Lagoas (@bosquefc_feminino) entraram em campo pela segunda rodada da 1ª Fase da 10ª Copa Integração de Futebol Feminino 2024. Em um confronto emocionante, a equipe empatou em 3 a 3 com o X de Março.

Foto: Divulgação/ @fernandoosouzaa

Com o resultado, as Leoas se mantêm na liderança do Grupo C, com 4 pontos conquistados em dois jogos.

As Leoas voltam a campo no próximo domingo (03), pela última rodada da 1ª Fase. A equipe enfrenta o Vila Cruzeiro. Para mais informações, acesse @varzeabh.

Regulamento da Copa Integração:

Os clubes jogam dentro das respectivas chaves e as duas melhores equipes de cada chave, mais as duas melhores terceiras colocadas, que totalizarão 8 clubes, avançam para as quartas de final.

As fases eliminatórias, assim como a finalíssima, serão disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, os vencedores serão conhecidos após cobranças de pênaltis.

Datas:

Fase classificatória: 18/02 a 03/03

18/02 a 03/03 Quartas de final: 10/03

10/03 Semifinal: 17/03

17/03 Final: 24/03

Confira os resultados dos jogos da segunda rodada da primeira fase:

Grupo 1: Transformação 6x1 Império e Nacional 3x0 São Miguel

Transformação 6x1 Império e Nacional 3x0 São Miguel Grupo 2: Marquense 1x1 Prointer A e Águia de Ouro 1x1 Santa Maria

Marquense 1x1 Prointer A e Águia de Ouro 1x1 Santa Maria Grupo 3: Vila Cruzeiro 0x8 Prointer B e X de Março 3x3 Bosque

Confira a tabela:

Foto: Reprodução/ Várzea BH

Djhéssica Monteiro