Brasil domina Panamá e fecha fase de grupos com 100% de aproveitamento na Copa Ouro Feminina

Com um show de gols e uma atuação dominante, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol goleou o Panamá por 5 a 0 na noite de terça-feira (27), em San Diego, na Califórnia, e fechou a fase de grupos da Copa Ouro da Concacaf com 100% de aproveitamento. O resultado garantiu à equipe não apenas a liderança do Grupo B, mas também a melhor campanha geral da competição até o momento.

Foto: SEAN M. HAFFEY / AFP

Com a classificação para as quartas de final já garantida após a vitória sobre a Colômbia, o técnico Arthur Elias optou por dar descanso a algumas titulares e escalou um time mais alternativo para enfrentar as panamenhas. A estratégia deu certo, e o Brasil não encontrou dificuldades para construir a goleada.

Geyse, com dois gols, Bia Menezes, Rafaelle e Debinha marcaram os gols da vitória brasileira. A equipe dominou completamente a partida, com posse de bola superior a 70% e finalizações frequentes. A defesa, por sua vez, não deu chances ao ataque panamenho e manteve o placar inalterado.

Com a liderança do grupo, o Brasil agora aguarda a definição do Grupo C para conhecer seu adversário nas quartas de final. A partida será realizada no domingo (4), às 22h (horário de Brasília), no Exposition Park Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Djhéssica Monteiro