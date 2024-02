Justiça decidirá em março pedido para que ex-jogador Robinho cumpra pena de estupro no Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para o dia 19 de março o julgamento do pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena pelo crime de violência sexual de grupo.

Foto: ESPN / ilustração

Robinho foi condenado pela justiça italiana em 2017 por atos ocorridos em 2013. O jogador pegou pena de nove anos de cadeia, mas não cumpriu, porque está no Brasil e o país não extradita cidadãos brasileiros.

A sentença ainda foi confirmada em outras instâncias e, em 2022, a mais alta corte encerrou qualquer possibilidade de recurso. A justiça italiana, então, pediu para o Brasil fazer com que Robinho cumpra a pena aqui.

O país chegou a pedir a extradição de Robinho, mas o Brasil não age dessa maneira com cidadãos. Por isso, a Itália solicitou a homologação da pena na Justiça do Brasil para que ele cumpra os nove anos no país.

Com o julgamento marcado, o STJ pode aceitar ou rejeitar o pedido italiano, mas também existe a possibilidade de que o processo contra Robinho comece do zero na justiça brasileira. O Ministério Público Federal já deu parecer favorável ao pedido feito pela Itália.

Além disso, o subprocurador da República Carlos Frederico dos Santos disse que "respeita tanto a Constituição Federal quanto o compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país".

Com O Tempo