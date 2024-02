América, Atlético e Cruzeiro disputam campeonato 'milionário' do futebol feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu o pontapé inicial para a edição 2024 do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, e pela primeira vez na história, as três maiores potências do estado - América, Atlético e Cruzeiro - se unem na disputa pelo título nacional, elevando o futebol feminino mineiro a um novo patamar.

Foto: Reprodução/ Ge Globo

A partir de 15 de março, a bola rola para a fase de pontos corridos, com 16 times em busca da glória. A competição reúne os melhores do país em um embate acirrado, onde os oito primeiros colocados garantem vaga nas quartas de final. A partir daí, jogos de ida e volta definem os semifinalistas e, finalmente, os finalistas que duelarão pelo troféu.

A CBF demonstra seu compromisso com o crescimento do futebol feminino ao investir R$ 25 milhões no torneio, um aumento de 25% em relação à edição anterior. Na primeira fase, cada clube recebe R$ 300 mil, valor dez vezes superior ao de 2023. As equipes que avançam nas fases eliminatórias também são premiadas, com valores dobrados em comparação ao ano passado. Para o grande campeão, a recompensa é ainda maior: R$ 1,5 milhão, enquanto o vice-campeão leva R$ 750 mil.

A presença do trio mineiro na Série A1 é um marco histórico para o esporte no estado. A rivalidade tradicional entre Galo, Raposa e Coelho ganha um novo capítulo no cenário nacional, prometendo uma edição emocionante do Brasileirão Feminino.

Confira as rodadas definidas dos times mineiros:

Primeira rodada (15/3 a 18/3)

Fluminense x Atlético - Estádio das Laranjeiras

Cruzeiro x São Paulo - Estádio Castor Cifuentes

América x Internacional - A definir

Segunda rodada (19/03 a 21/03)

Flamengo x Cruzeiro - Estádio Luso Brasileiro

Atlético x Santos - A definir

Corinthians x América - Estádio Alfredo Shurig

Terceira rodada (22/03 a 25/03)

Cruzeiro x Internacional - Estádio Castor Cifuentes

Red Bull Bragantino x Atlético - Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva

América x Santos - A definir

Quarta rodada (27/03 a 29/03)

Avaí Kindermann x América - A definir

Ferroviária x Cruzeiro - Arena Fonte Luminosa

Atlético x Flamengo - A definir

Quinta rodada (12/04 a 15/04)

Cruzeiro x Real Brasília - Estádio Castor Cifuentes

América x Atlético - A definir

Sexta rodada (20/04 a 22/04)

Palmeiras x América - Estádio Jayme Cintra

Atlético x Cruzeiro - A definir

Sétima rodada (27/04 a 29/04)

Botafogo x Atlético - Estádio Nilton Santos

Cruzeiro x América - Estádio Castor Cifuentes

Oitava rodada (01/05 a 02/05)

Avaí Kindermann x Cruzeiro - A definir

Atlético x Corinthians - A definir

América x Red Bull Bragantino - A definir

Nona rodada (03/05 a 06/05)

São Paulo x Atlético - A definir

Cruzeiro x Palmeiras - A definir

América x Flamengo - A definir

Décima rodada (10/03 a 13/03)

Cruzeiro x Botafogo - A definir

Grêmio x América - A definir

Real Brasília x Atlético - A definir

Décima primeira rodada (17/05 a 20/05)

Ferroviária x América - A definir

Santos x Cruzeiro - A definir

Atlético x Grêmio - A definir

Décima segunda rodada (07/06 a 10/06)

Internacional x Atlético - A definir

Cruzeiro x Fluminense - A definir

América x Real Brasília - A definir

Décima terceira rodada (11/06 a 14/06)

Grêmio x Cruzeiro - A definir

Atlético x Avaí-Kindermann - A definir

Fluminense x América - A definir

Décima quarta rodada (21/06 a 24/06)

Ferroviária x Atlético - A definir

Cruzeiro x Corinthians - A definir

América x São Paulo - A definir

Décima quinta rodada (25/06 a 26/06)

Atlético x Palmeiras - A definir

Red Bull Bragantino x Cruzeiro - A definir

Botafogo x América - A definir

Djhéssica Monteiro

Fonte: CBF