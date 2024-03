Jovens atletas de Sete Lagoas disputam torneio de taekwondo no Rio de Janeiro

As jovens setelagoanas Tainara de Oliveira Marques e Maria Eduarda Moreira estão no Rio de Janeiro para disputar o Grand Slam 24 Kyorugui e Poomsae. Esse torneio forma a seleção brasileira para as disputas internacionais deste ano.

Imagem Ilustrativa / Confederação Brasileira de Taekwondo / Reprodução Youtube

Tainara é da categoria juvenil (sub-17) e Maria Eduarda, cadete (sub-14).

Ronaldo Tigre, mestre das garotas na R. Tigre Taekwondo Clube em Sete Lagoas, conta que a pesagem de Maria Eduarda está programada para esta quinta (07) e sua luta na sexta (08), enquanto Tainara pesa na sexta e luta no sábado (09).

Ronaldo Tigre revela também que para o próximo ano ele planeja levar mais atletas da cidade nesses torneios, visto que ele está prestes a completar cinco anos de sua retomada a ministrar o taekwondo e vem reconstruindo sua equipe.

O Grand Slam 24 acontece até dia 10 de março na Arena Carioca 1 no Rio de Janeiro, espaço que foi usado durante as Olimpíadas 2016 da capital fluminense.

Durante esses mesmos dias e no mesmo local ocorrerá também a Seletiva Nacional Aberta, oportunidade para atletas que não se ranquearam em campeonatos estaduais ou nacionais no ano passado, incluindo aqueles que moram no exterior, por exemplo, de tentaram vagas na seleção brasileira.

Da Redação, Maria Eduarda Alves e Vinícius Oliveira.