Finais da Copa Corujão acontecem neste sábado (09) em Sete Lagoas

Neste sábado (09) acontecem as finais da 1ª Copa Corujão de Futebol Amador - Projeto Iluminar em Sete Lagoas. Os jogos serão disputados no Estádio Municipal Léia Dias, o Campo do Montreal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A partida preliminar terá jogos da equipe feminina do Bosque FC a partir das 15h.

Na final do Modo Classista se enfrentam Amigos de São Vicente contra Pegasus em jogo previsto para 17h.

A segunda decisão será pelo Modo Ouro Cup. O Bosque joga contra os Amigos Cooperlider a partir das 19h.

Da Redação, Vinícius Oliveira