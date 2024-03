Começou a Super Copa Ouro: competição tem representantes de Sete Lagoas no futebol de base

Uma competição entre escolinhas de futebol e categorias de base que reúne milhares de atletas por toda Minas Gerais que vão desde os mais novinhos do sub-08 até aqueles prestes a se tornar profissionais depois do sub-20. Essa é a Super Copa Ouro de Escolas de Futebol, competição que terá o Bela Vista, Democrata, Escolinha do Montreal e Planeta Futuro como representantes de Sete Lagoas em várias categorias.

Instagram @supercopaouro / Divulgação

Veja a seguir em quais categorias os times de Sete Lagoas vão competir na edição do 1º semestre da Super Copa Ouro 2024:

Bela Vista

sub-15 (2009)

sub-17 (2007)

sub-20 (2004)

Democrata

sub-13 (2011)

sub-14 (2010)

sub-15 (2009)

sub-17 (2007)

Escolinha do Montreal

sub-10 (2014)

sub-11 (2013)

sub-12 (2012)

Planeta Futuro

sub-15 (2009)

sub-17 (2007)

O Bela Vista sub-20 e o Democrata sub-13 e 14 estreiam no domingo:

No dia 16 estreiam o Montreal sub-10, 11 e 12 contra o Futgol de Contagem por essas categorias, Democrata sub-15 e 17 contra o Ipatinga, além de Bela Vista contra Leblon de BH (sub-15) e Planeta Futuro versus Santa Luzia de Contagem (sub-15), jogo fora de casa. Os horários dos jogos do dia 16 ainda serão divulgados.

Pela categoria sub-17 estreiam dia 30 Planeta Futuro e Bela Vista fazendo um clássico setelagoano. Esse jogo será no Campo do Ajax em Sete Lagoas em horário ainda a ser anunciado.

Da Redação, Vinícius Oliveira