Semifinal: Atlético vence América e fica próximo da final do Mineiro

Neste sábado (9), o Atlético superou o América por 2 a 0, consolidando sua vantagem na busca pela classificação para a decisão do Campeonato Mineiro. O confronto de ida da semifinal ocorreu na Arena MRV, em Belo Horizonte. Os gols do clássico foram anotados pelos atacantes Paulinho, que desencantou em 2024, e Hulk, que atingiu a marca de 100 gols com a camisa do Galo.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Ambas as equipes se enfrentarão novamente no próximo fim de semana, mas a data ainda não foi definida pela detentora dos direitos de transmissão do Estadual. Agora atuando como mandante, mas sem a vantagem anterior, o Alviverde precisará vencer o rival no Independência, em Belo Horizonte, para avançar.

O América possui a vantagem do empate no placar agregado devido à melhor campanha na primeira fase do Mineiro em relação ao Atlético. Assim, o Coelho precisará de uma vitória de, pelo menos, dois gols de diferença para garantir sua vaga na decisão. O clube alviverde encerrou a fase de grupos como líder do Grupo C, acumulando 18 pontos, enquanto o Galo foi o primeiro colocado do Grupo B, somando 14 pontos.

Resumo do Jogo

Para aqueles que esperavam surpresas na escalação do Atlético, o técnico Felipão optou pela continuidade do time base, mantendo uma abordagem tradicional.

Primeiro Tempo

Os primeiros 45 minutos na Arena MRV foram intensos, com o Galo buscando reverter a desvantagem da fase inicial, onde o América teve melhor campanha. O atacante da casa, Alisson, teve duas chances de abrir o placar, mas não conseguiu converter a melhor delas aos 28 minutos.

Aos 35 minutos, Saravia fez uma jogada individual incrível, encontrando Paulinho livre, mas o gol foi anulado por impedimento.

O América, mais recuado, tentou se lançar ao ataque e teve três oportunidades de marcar, mas não conseguiu capitalizar. Aos 44 minutos, Paulinho quebrou o impasse, marcando o primeiro gol do jogo após um cruzamento vindo da direita.

Segundo Tempo

Aos 10 minutos do segundo tempo, o zagueiro Jemerson quase ampliou a vantagem, mas o goleiro do Coelho fez uma defesa excepcional.

Aos 25 minutos, o Atlético ampliou a vantagem com Hulk, que marcou seu gol de número 100 pelo Galo após uma troca de passes entre Guilherme Arana e Rubens.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, o Atlético quase fez o terceiro gol, mas a tentativa de Alan Franco acertou a trave.

Escalações

Atlético: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Arana; Battaglia, Igor Gomes (Rubens), Gustavo Scarpa e Alisson (Alan Franco); Paulinho (Cadu) e Hulk (Vargas). Técnico: Felipão.

América: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Júlio (Pedro Barcelos) e Marlon; Alê, Juninho e Moisés (Rodriguinho); Fabinho (Vítor Jacaré), Matheusinho (Benítez) e Renato Marques (Varanda). Técnico: Cauan de Almeida.

Gols

Paulinho, aos 44 do 1T

Hulk, aos 25 do 2T

Cartões amarelos

Alê, aos 18 do 1T

Daniel Borges, aos 39 do 2T

Motivo: Jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data e horário: 9 de março de 2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira Auxiliares: Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de França Costa VAR: Adriano Milczvski

Renda: R$ 1.796.418,30