Cruzeiro só empata com Tombense, mas mantém vantagem na semi do Mineiro

Com dois jogadores a menos, o Cruzeiro conseguiu manter a vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro ao empatar em 0 a 0 com o Tombense no jogo de ida, realizado no domingo (10) no estádio Ipatingão, em Ipatinga. Zé Ivaldo foi expulso no primeiro tempo, e o lateral-esquerdo Marlon recebeu cartão vermelho no final da segunda etapa.

Foto: Staff Cruzeiro

Apesar do resultado, o Cruzeiro permanece com a vantagem do empate no próximo jogo para assegurar uma vaga na final do Mineiro, devido à melhor campanha geral na primeira fase. A Federação Mineira de Futebol ainda não anunciou a data e o horário da partida de volta entre Cruzeiro e Tombense, mas o duelo está programado para o próximo fim de semana, nos dias 16 ou 17 de março, no Mineirão.

A presença do Cruzeiro no Vale do Aço mineiro movimentou a região, com torcedores de cidades vizinhas, como Timóteo e Coronel Fabriciano, marcando presença no estádio Ipatingão. O público presente fez festa, mesmo com o empate.

No primeiro tempo, o Cruzeiro demonstrou superioridade, pressionando o Tombense e criando chances no ataque. O zagueiro João Marcelo teve uma boa oportunidade logo no primeiro minuto, enquanto Matheus Pereira quase marcou um gol olímpico aos 21 minutos.

Zé Ivaldo recebeu duas advertências, resultando em sua expulsão aos 33 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a menos, o Cruzeiro mudou sua abordagem no segundo tempo para evitar que o adversário ganhasse espaço.

Apesar das dificuldades, o Cruzeiro segurou bem o Tombense, que teve algumas boas oportunidades, mas não conseguiu marcar. O jogo terminou sem gols, e Marlon também foi expulso aos 39 minutos do segundo tempo por reclamação acintosa.

A cronologia do jogo inclui a expulsão de Zé Ivaldo aos 33 minutos do primeiro tempo e a expulsão de Marlon aos 39 minutos do segundo tempo. O jogo terminou com o placar de 0 a 0.

Escalações:

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor e Emerson; Mikael (Pierre), Kaio Mendes (Gabriel Lima), Vitinho (Denner) e Rafinha; Igor Bahia e Felipinho (Jefferson Renan). Técnico: Raul Cabral

Cruzeiro: Rafael; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Machado), Matheus Vital (José Cifuentes) e Matheus Pereira (Villalba); Arthur Gomes (Neris) e Rafael Elias (Dinneno). Técnico: Nicolás Larcamón

Detalhes da Partida:

Motivo: Jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro

Data e horário: Domingo, 10 de março, às 19h30 (horário de Brasília)

Estádio: Ipatingão, em Ipatinga

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartão amarelo: Felipinho, Kaio Mendes, Pierre (TOM); Marlon (CRU)

Cartão vermelho: Zé Ivaldo, Marlon (CRU)

Gol: Não houve

Da Redação com Itatiaia