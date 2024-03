Essence Jiu Jitsu celebra o Mês da Mulher com curso de defesa pessoal gratuita em Sete Lagoas

No mês da Mulher, a academia Essence Jiu Jitsu (@essencejiujitsu), se prepara para oferecer um curso de defesa pessoal voltado exclusivamente para elas. A iniciativa, gratuita e com vagas limitadas, tem como objetivo proporcionar conhecimento e habilidades essenciais para a segurança e empoderamento feminino.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

O curso, que terá duração média de 2 horas, abrangerá tanto aspectos teóricos quanto práticos da defesa pessoal, desde técnicas preventivas até estratégias de autodefesa. As aulas serão ministradas nesta sexta-feira, dia 15 de março, às 19 horas, na própria academia.

Com apenas 30 vagas disponíveis, a Essence Jiu Jitsu busca garantir uma atenção personalizada a cada participante, permitindo um aprendizado eficaz e individualizado. Mulheres com idade superior a 16 anos estão convidadas a participar, independentemente de experiência prévia em artes marciais. As inscrições podem ser feitas atraves do telefone (31) 9 9872-4646

É importante ressaltar que as participantes devem comparecer às aulas utilizando camiseta de manga curta, calça ou bermuda de lycra ou tactel, além de trazerem uma garrafa de água para hidratação. Para assegurar a qualidade do aprendizado, não será permitido o uso de camisetas de alça, com botões ou tops.

Além das técnicas de defesa pessoal, o evento marcará o lançamento de um produto exclusivo na região, a estreia da primeira classe de jiu-jitsu voltada exclusivamente para mulheres, sob a orientação da instrutora, Camila Dionísio, conhecida como "Camilinha".

Foto: Divulgação

A Essence Jiu Jitsu, fundada em 2017 pelos mestres faixa preta Rodrigo "Muleta" Reis, faixa roxa Djhonny Cley e o designer Túlio Thales, tem como missão promover não apenas a prática esportiva, mas também o desenvolvimento pessoal e a segurança de seus alunos. Com uma história que remonta ao ano 2000, quando foi fundada sob o nome de Draculino Team Sete Lagoas, a academia tornou-se representante da renomada Gracie Barra, até evoluir para a Essence Jiu Jitsu, com métodos de ensino e material promocional próprios.

A academia possui três classes (kids, iniciante e avançado), e em breve lancará a tão aguardada classe feminina, destinada a mulheres interessadas em aprender jiu-jitsu em um ambiente acolhedor e inclusivo.

Para se inscrever na academia, há dois métodos disponíveis: os alunos com experiência prévia podem ingressar diretamente na turma compatível com seu nível de habilidade, enquanto os iniciantes têm a oportunidade de participar de um mini curso gratuito com duas aulas particulares, oferecendo uma introdução básica ao jiu-jitsu antes de ingressarem na turma iniciante.

As aulas do mini curso ocorrem às terças, quartas ou sextas-feiras, às 19 horas, com a possibilidade de agendamento em horários alternativos conforme a disponibilidade do aluno. Após completarem o mini curso, os novos alunos serão integrados à turma iniciante, que oferece aulas diárias em diferentes horários, proporcionando flexibilidade para os praticantes iniciantes.

A Essence Jiu Jitsu fica localizada na rua Rondônia, 83 A, no bairro Canaã. Veja como chegar no local:

Djhéssica Monteiro