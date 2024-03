Copa Corujão é encerrada com uma grande festa do futebol no complexo esportivo do bairro Montreal

O Estádio Municipal Leia Dias foi palco de uma grande festa do futebol amador de Sete Lagoas. Foi encerrada em grande estilo a 1ª Copa Corujão, no último sábado, 9 de março. O complexo esportivo e de lazer, localizado do bairro Montreal, foi totalmente revitalizado pela Prefeitura de Sete Lagoas e o sucesso de mais uma evento prova que o investimento foi certo. Nas decisões, o título do módulo Classista ficou com o São Vicente e o do Ouro Cup com o Bosque.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O torneio foi apresentando pelo Projeto Iluminar, idealizado pelo vereador Caio Valace, organizado pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS) e teve forte apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Foram duas finais em alto nível. “Como é bom ver este complexo lotado, com muita festa e alegria. Iluminamos doze campos de Sete Lagoas e este estádio também foi contemplado neste projeto. A Copa Corujão foi um grande sucesso e vamos continuar movimentando o futebol e várias modalidades esportivas de nossa cidade”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A 1ª Copa Corujão reuniu 36 equipes dividas nas duas chaves (20 na Ouro Cup e 16 na Classista). A divisão em módulos abriu a oportunidade de participação de todos os níveis de atletas. “Tivemos equipes de todas as regiões da cidade em jogos emocionantes e com ótima presença de público nos estádios. Parabéns aos finalistas e a todos os times que permitiram a realização de um torneio inédito com dois módulos”, ressaltou Marcelo da Cooperseltta, secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Além de premiação em dinheiro, troféus e medalhas, a coordenação entregou uniformes personalizados para todos os finalistas. A Copa Corujão está sendo considerado o maior torneio de futebol amador noturno da história de Sete Lagoas. “A Copa Curujão veio para trazer esporte, vida e socialização entre as comunidades. Agradeço a Prefeitura por apoiar nosso projeto que não gerou custo para as equipes e proporcionou lazer e entretenimento para atletas e torcedores”, destacou Caio Valace, presidente da Câmara Municipal.

Na primeira final, o São Vicente sobrou e venceu o Pegasus por 3 a 0. Na principal decisão Bosque e Amigos Cooperlider empataram no tempo normal e o Bosque levou o título nas penalidades. A premiação em dinheiro será a seguinte: categoria Ouro Cup (campeão – R$ 2.500, vice-campeão – R$ 1.000), categoria Classista (campeão – R$ 1.500, vice-campeão – R$ 800).

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM