Copa Municipal Rádio Web Novidade: veja os resultados e classificação após segunda rodada

A segunda rodada da Copa Municipal Rádio Web Novidade foi encerrada na noite de ontem (11) com a vitória do Montreal/Chopp Express/007 Império Shoes sobre o União Padre Teodoro por 3 a 0. Os demais jogos aconteceram sábado e domingo (09 e 10) mantendo uma boa média de gols na competição setelagoana.

São Sebastião de Pindaíbas (vermelho e branco) venceu os Bombeiros BH (azul) por 2 a 1 no sábado (09). Foto: Vinícius Oliveira / Rádio Web Novidade, SeteLagoas.com.br

No sábado (09) o São Sebastião de Pindaíbas venceu os Bombeiros BH por 2 a 1 com gols de Adeilson e Riquelvi (São Sebastião) e Pedro (Bombeiros BH).

Domingo (10), três jogos pela competição. União Alvorada fez 2 a 0 no Fluminense Click Sete, gols de Victor Rafael e Osama. O Injetek/JR Despachante/Bangu venceu o Democrata BH pelo placar de 3 a 1 com gols de Gustavo dos Santos (duas vezes) e Vinícius Carvalho e Paulo Bonfim descontando para o Democrata BH.

Aston Villa/Click Esportes e Villa Minas/Hemp empataram por 3 a 3. Os gols do Aston Villa/Click Esportes foram marcados por Fernandinho, Lucas e Anthony, enquanto Vandão (contra), Iam e Ronaldo anotaram para o Villa Minas/Hemp.

Fechando a segunda rodada na segunda (11), o Montreal/Chopp Express/007 Império Shoes derrotou o União Padre Teodoro (PT) por 3 a 0, gols de Filipe Amaral, Kevin e Lucas Conceição.

O União Alvorada lidera com seis pontos e dez gols de saldo, seguido pelo Montreal/Chopp Express/007 Império Shoes que tem o mesmo número de pontos e seis gols de saldo. Injetek/JR Despachante/Bangu e São Sebastião fecham o G4, grupo que tem a vantagem do empate nas quartas de final. O quinto lugar ao oitavo também se classificam à essa fase, porém sem vantagem nos confrontos.

Victor Rafael (União Alvorada) segue como artilheiro da competição com quatro gols.

Jogo remarcado da primeira rodada

A partida entre Fluminense/Click Sete e Aston Villa/Click Esportes que ocorreria no último 05 no Campo do Curitiba às 20h foi remarcada para o mesmo local e horário do dia 14. A decisão veio após a organização do campeonato verificar que o campo não reunia condições após um final de tarde chuvoso naquela data.

*Quinta, 14 de março

Fluminense/Click Sete x Aston Villa/Click Esportes

Campo do Curitiba - 20:00

Próximos jogos

Os confrontos da terceira rodada, a última da primeira fase, já estão definidos e em breve a organização divulgará data, hora e local das partidas:

Fluminense/Click Sete x Montreal/Chopp Express/007 Império Shoes

União Alvorada x Villa Minas/Hemp

Democrata BH x São Sebastião

Injetek/JR Despachante/Bangu x Bombeiros BH

Aston Villa/Click Esportes x União PT

Os jogos são transmitidos pelo site da Rádio Web Novidade (www.radiowebnovidade.com.br) e no canal do Youtube da emissora.

Da Redação, Vinícius Oliveira