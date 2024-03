Neymar está na lista dos atletas mais ricos de todos os tempos; confira

A Sportico, uma empresa de notícias e mídia esportiva, divulgou recentemente, uma lista dos 50 atletas mais bem remunerados da história do esporte. Neymar Jr., o camisa 10 da Seleção Brasileira, figura na 16ª posição. Com um patrimônio estimado em mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), Neymar é o único brasileiro presente no ranking.

(Foto: Pedro Martins/MoWa Pres)

A lista da Sportico levou em consideração contratos de patrocínio, salários e outras fontes de renda para calcular o patrimônio dos atletas. Os cinco atletas mais bem pagos da história são:

1. Michael Jordan, com um patrimônio de US$ 3,75 bilhões.

2. Tiger Woods, com um patrimônio de US$ 2,66 bilhões.

3. Cristiano Ronaldo, com um patrimônio de US$ 1,92 bilhão.

4. Arnold Palmer, com um patrimônio de US$ 1,76 bilhão.

5. LeBron James, com um patrimônio de US$ 1,7 bilhão.

Neymar Jr., o único representante do Brasil na lista, ocupa a 16ª posição, com um patrimônio de US$ 1,1 bilhão.

da redação