CBF divulga tabela inicial da Série D com grupo e jogos do Democrata de Sete Lagoas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da sexta-feira (15) os grupos da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 com 64 equipes, incluindo o Democrata de Sete Lagoas. O Jacaré está no grupo A6 junto com Ipatinga/MG, Itabuna/BA, Real Noroeste/ES, Serra/ES, Audax Rio/RJ, Portuguesa/RJ e Nova Iguaçu/RJ.

Foto: Democrata / Ilustração

As 64 equipes estão divididas em oito grupos. Avançam quatro de cada grupo para o mata-mata, que segue até a final. Os quatro semifinalistas garante vagas na Série C de 2025.

A distribuição dos grupos leva em consideração a proximidade geográfica das cidades onde os clubes mandam as partidas.

A CBF anunciou também aumento nos valores de cotas de participação. Na primeira fase todos os times vão receber R$ 400 mil. A cada fase avançada, os clubes embolsam mais R$ 150 mil.

Democrata-SL no Campeonato Brasileiro

O Democrata-SL está na Série D do Campeonato Brasileiro após herdar a vaga com as desistências de três clubes: Villa Nova, Democrata de Governador Valadares e Caldense. O principal desafio será conciliar tal competição com o Módulo 2 do Mineiro, que aceontecerá de forma paralela ao Brasileirão.

Veja a tabela prévia de jogos do Democrata na Série D:

Turno

1ª rodada – Democrata-SL x Nova Iguaçu-RJ – 28 ou 29/4

2ª rodada – Audax-RJ x Democrata-SL – 4 ou 5/5

3ª rodada – Democrata-SL x Ipatinga – 11 ou 12/5

4ª rodada – Serra-ES x Democrata-SL – 18/5 ou 19/5

5ª rodada – Democrata-SL x Real Noroeste-ES – 25/5 ou 26/5

6ª rodada – Portuguesa-RJ x Democrata-SL – 1 ou 2/6

7ª rodada – Democrata-SL x Itabuna-BA – 8 ou 9/6

Returno

8ª rodada – Itabuna-BA x Democrata-SL – 12 ou 13/6

9ª rodada – Democrata-SL x Portuguesa-RJ – 15 ou 16/6

10ª rodada – Real Noroeste-ES x Democrata-SL – 22 ou 23/6

11ª rodada – Democrata-SL x Serra-ES – 29/6 ou 30/6

12ª rodada – Ipatinga x Democrata-SL – 6 ou 7/7

13ª rodada – Democrata-SL x Audax-RJ – 13/7

14ª rodada – Nova Iguaçu-RJ x Democrata-SL – 20/7 ou 21/7

Grupos da Série D de 2024:

Grupo A1

Humaitá/AC

Rio Branco/AC

Manauara/AM

Manaus/AM

Princesa de Solimões/AM

Trem/AP

Porto Velho/RO

São Raimundo/RR

Grupo A2

Maranhão/MA

Moto Club/MA

Águia de Marabá/PA

Cametá/PA

River/PI

Fluminense/PI

Altos/PI

Tocantinópolis/TO

Grupo A3

Atlético/CE

Maracanã/CE

Iguatu/CE

Sousa/PB

Treze/PB

América/RN

Potiguar/RN

Santa Cruz/RN

Grupo A4

ASA/AL

CSE/AL

Jacuipense/BA

Juazeirense/BA

Retrô/PE

Petrolina/PE

Itabaiana/SE

Sergipe/SE

Grupo A5

Brasiliense/DF

Real Brasília/DF

Anápolis/GO

CRAC/GO

Iporá/GO

União/MT

Mixto/MT

Capital/TO

Grupo A6

Itabuna/BA

Real Noroeste/ES

Serra/ES

Democrata SL/MG

Ipatinga/MG

Audax Rio/RJ

Portuguesa/RJ

Nova Iguaçu/RJ

Grupo A7

Pouso Alegre/MG

Patrocinense/MG

Costa Rica/MS

Maringá/PR

Água Santa/SP

Inter de Limeira/SP

Santo André/SP

São José/SP

Grupo A8

Cascavel/PR

Cianorte/PR

Avenida/RS

Brasil/RS

Novo Hamburgo/RS

Barra/SC

Concórdia/SC

Hercílio Luz/SC

Formato de disputa da Quarta Divisão

1ª Fase: 64 clubes distribuídos em oito grupos de oito clubes cada com jogos de turno e returno;

2ª Fase: 32 clubes distribuídos em 16 confrontos de mata-mata com jogos de ida e volta;

Oitavas de final: 16 clubes distribuídos em oito confrontos de mata-mata com jogos de ida e volta;

Quartas de final: Oito clubes distribuídos em quatro confrontos de mata-mata com jogos de ida e volta;

Semifinal: Quatro Clubes distribuídos em dois confrontos de mata-mata com jogos de ida e volta;

Final: Dois clubes protagonizam decisão em jogos de ida e volta;

Datas das fases da Série D:

1ª Fase: de 28/04 a 21/07

2ª Fase: 28/07 a 04/08

Oitavas de final: 11/08 a 18/08

Quartas de final: 25/08 a 01/09

Semifinal: 08/09 a 15/09

Final: 22/09 e 29/09

Da Redação com informações de CBF, No Ataque, ge.