Calendário de final do Mineiro entre Cruzeiro e Atlético dependerá da Conmebol

Os finalistas do Campeonato Mineiro já foram definidos - Cruzeiro e Atlético - mas as datas e horários dos jogos serão estabelecidos pela Federação Mineira de Futebol (FMF) nos próximos dias. A razão para isso é a participação de ambos os times em torneios internacionais, a Copa Sul-Americana e a Libertadores.

O primeiro jogo da final está previsto para 30 de março, e o segundo para 6 de abril. Espera-se que esses jogos ocorram nesses dias (sábados), às 16h30, horário nobre do futebol na Rede Globo, que detém os direitos de transmissão do campeonato.

Foto: Montagem / Divulgação

No entanto, a primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores ocorrerá entre esses fins de semana, com possíveis datas de jogos em 2, 3 e 4 de abril. Se a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) agendar jogos do Cruzeiro e/ou Atlético para quinta-feira, a partida de volta da final não poderá ocorrer no sábado.

Além disso, na semana seguinte à decisão do título, haverá a segunda rodada das chaves, que ocorrerá entre 9 e 11 de abril. Portanto, se uma das equipes mineiras jogar contra um adversário internacional na terça-feira, um possível clássico no domingo (7 de abril), válido pela partida de volta da final do Mineiro, seria inviável.

Os sorteios dos grupos, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, ocorrerão na noite de segunda-feira (18/3). Após isso, a entidade divulgará o calendário. Vale lembrar que as escolhas da entidade continental em relação a datas e horários de jogos prevalecem sobre federações desportivas nacionais e regionais.

O primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro será realizado no Atlético, na Arena MRV, enquanto o segundo jogo será no Cruzeiro, no Mineirão. O Brasileirão Série A 2024 começará no fim de semana seguinte, em 13 de abril. É importante lembrar que, por acordo entre os clubes, ambos os jogos serão com torcida única.

da redação com O Tempo