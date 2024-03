Bosque FC de Sete Lagoas vence e está na semifinal da Copa Integração de Futebol Feminino

As leoas do Bosque FC de Sete Lagoas (bosquefc_feminino), rugiram alto no último domingo (17) e garantiram vaga na semifinal da 10ª Copa Integração de Futebol Feminino 2024. Em um confronto emocionante na semifinal, a equipe empatou com o Prointer B por 1 a 1 no tempo normal, mas se impôs nos pênaltis por 3 a 2, demonstrando garra e determinação.

Foto: Reprodução/ @fernandoosouzaa

A partida foi marcada pela força e talento das leoas, que dominaram o campo e criaram diversas chances de gol. O empate no tempo normal não abalou a equipe, que se manteve focada e resiliente durante a disputa de pênaltis. A goleira do Bosque brilhou com defesas espetaculares, enquanto as cobradoras de pênaltis mostraram frieza e precisão, garantindo a vitória e a classificação para a grande final.

Na semifinal, que será realizada no próximo domingo (24), o Bosque FC enfrentará o Prointer A, em um duelo que promete ser emocionante e cheio de garra. As leoas de Sete Lagoas estão confiantes e preparadas para conquistar o título da Copa Integração e escrever mais um capítulo de sucesso na história do futebol feminino da cidade.

Confira os resultados das quartas de final:

Marquense 3 x 0 Império (Cancelado)

Bosque 1 x 1 Prointer B (Pênaltis: Bosque 3 x 2 Prointer B)

Nacional 1 x 1 Transformação (Pênaltis: Nacional 2 x 4 Transformação)

Prointer A 9 x 0 X de Março

Por Djhéssica Monteiro