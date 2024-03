Copa Náutico de Futsal: saem os finalistas dos Jovens; demais categorias se encaminham para reta final

Decisões se aproximam na Copa Náutico de Futsal 2024 "Marcos Dias Machado", enquanto outras já apontam os finalistas na busca pelo título. Na categoria Jovens as equipes finalistas foram definidas nas taças ouro e prata, enquanto os Veteranos realizam o segundo jogo das semifinais na quinta-feira (21). A categoria Sênior realiza a última rodada da primeira fase amanhã (20) e encaminhará os times para as eliminatórias.

Foto ilustrativa / Clube Náutico de Sete Lagoas

TAÇA OURO - JOVENS

A equipe do BHC/CTB venceu as duas semis e se garantiu na final. Vai encarar o Alê Joias/Boa Vista que, após perder a primeira partida se recuperou na segunda com a vitória e buscou a classificação ao ganhar o desempate nos pênaltis:

TAÇA PRATA - JOVENS

Pela Taça Prata, a mesma situação. Real Betas e Tchê Garotos venceram um jogo cada e perderam o outro, indo atrás da vaga na final ao vencer o desempate nos pênaltis:

Os Veteranos jogaram a primeira partida das semi-finais:

TAÇA OURO - VETERANOS

TAÇA PRATA - VETERANOS

SÊNIOR - ÚLTIMA RODADA

A categoria Sênior vai para a última rodada da primeira fase na qual serão definidos os semifinalistas das taças prata e ouro:

Da Redação, Vinícius Oliveira