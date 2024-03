Corrida Farmelhor 40 anos tem kit recheado e entra na reta final de inscrições

Comemorando quatro décadas de atuação, a rede Farmelhor de farmácias encerra sua campanha de aniversário com um grande evento para Sete Lagoas. A corrida de rua, marcada para 7 de abril, vai reunir cerca de 500 corredores na Praça da Feirinha, para caminhada de 3km, corridas de 5km e 10km, além da categoria kids, para crianças de seis a 12 anos.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A largada e chegada de todas as modalidades acontecem na alameda central da Praça da Feirinha. Depois de percorrerem o trajeto na região central, os atletas vão curtir show surpresa e uma grande estrutura com sorteios de brindes, praça de alimentação e várias tendas de academias e outros parceiros.

Um dos principais é a Prefeitura de Sete Lagoas que colocou as secretarias de Saúde e Cultura, Esporte e Turismo para reforçarem o time. Para o prefeito Duílio de Castro, eventos que promovam a saúde serão sempre-bem vindos. “Além do mais é um prazer contribuir nas comemorações de uma empresa tão importante e tradicional da cidade”. O posicionamento do gestor foi dado durante encontro com os organizadores, nessa terça-feira (19).

Os atletas que se inscreverem para a prova terão direito a um kit recheado com vários brindes. Pasta de amendoim, paçoca, doce, voucher de desconto da Farmelhor, Gatorade, amostra de ração são alguns dos itens oferecidos por patrocinadores da festa. Quem ainda não garantiu a vaga precisa se apressar porque as inscrições estão na reta final.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom