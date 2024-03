Fim da 'era Felipão': Galo demite técnico após 10 meses

O Atlético anunciou na manhã desta quarta-feira (20) a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari. A decisão foi tomada após a derrota para o América por 2 a 1, no último domingo (17), na volta da semifinal do Campeonato Mineiro, e a sequência irregular do time em 2024.

Foto: Reprodução/Maxi Franzoi/Gazeta Press

Felipão estava no comando do Galo desde junho de 2023, quando substituiu Eduardo Coudet. Em 41 jogos, obteve 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. No ano atual, foram cinco triunfos, dois empates e três reveses em dez partidas.

O presidente Sérgio Coelho se reunirá com Felipão na manhã de hoje para comunicar a decisão. O Galo ainda não definiu o nome do novo treinador, mas busca um profissional capaz de reerguer o time e conquistar os objetivos da temporada, que incluem a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Apesar da demissão de Felipão, o Atlético segue na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. O jogo de ida, na Arena MRV, será em 30 de março, e a volta está marcada para 7 de abril, no Mineirão.

O Galo estreia na Copa Libertadores no dia 4 de abril, contra o Caracas, da Venezuela, em Caracas. Já o primeiro compromisso pelo Brasileirão será contra o Corinthians, na Arena MRV, em Belo Horizonte, entre os dias 13 e 15 de abril.

Djhéssica Monteiro

Fontes: Itatiaia e Ge