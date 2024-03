Copa Municipal Rádio Web Novidade chega às quartas de final

Daqui para frente, é jogo eliminatório pela Copa Municipal Rádio Web Novidade. A terceira e última rodada da primeira fase foi realizada na terça-feira (19) e definiu todos os classificados para as quartas da competição.

São Sebastião (vermelho e branco) venceu o Democrata BH e pulou para vice-liderança.

No sábado (16) o Bombeiros BH venceu o Injetek/JR Despachante/Bangu por 2 a 0 com gols de Lincoln e Peterson.

Domingo (17) União Alvorada e Villa Minas/Hemp empataram por 1 a 1, gols de Macapá (União Alvorada) e Leandro (Villa Minas/Hemp). Também no domingo o São Sebastião derroutou o Democrata BH por 1 a 0 com gol de Sorín, resultado que marcou a despedida do time da capital da competição e levou o São Sebastião à vice-liderança.

A teceira rodada terminou com dois jogos na noite de terça-feira (19). O Aston Villa/Click Esportes goleou o União Padre Teodoro (PT) por 4 a 1. Ruan Passos (duas vezes), Anthony e Marcus Vinícius marcaram para o Aston Villa e Fábio Freitas descontou para o União PT, equipe que também não passou às quartas.

O Fluminense/Click Sete venceu o Montreal/Chopp Express/007/Império Shoes pelo placar de 1 a 0, gol de Luquinha Catita.

Pelo regulamento da competição, os oito primeiros classificados estão classificados para as quartas de final em jogos únicos. Do primeiro ao quarto existe a vantagem de jogar pelo empate. A classificação ao final da primeira fase ficou assim:

Os confrontos das quartas de final serão os seguintes, com data e hora a serem confirmadas pela organização em breve:

