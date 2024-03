URGENTE: Santa Cruz entra no STJD por vaga do Democrata na Série D 2024

O Santa Cruz Futebol Clube, de Pernambuco, ingressou na tarde desta quarta-feira (27) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo medida cautelar solicitando a inclusão da agremiação na Série D do Campeonato Brasileiro, excluindo o Democrata de Sete Lagoas da competição. A Cobra-Coral quer que o início do torneio seja adiado até a resolução do caso.

Foto: Santa Cruz Futebol Clube / reprodução

De acordo com o Tricolor Coral, o pedido liminar aponta a "ausência de critérios técnicos que justifiquem a herança da vaga após a desistência dos clubes mineiros, o que culminou no “prêmio” ao PIOR colocado e REBAIXADO no Campeonato Mineiro de 2023, o Democrata de Sete Lagoas, nos termos do art. 193, § 1º, da Lei Geral de Esporte".

Na nota enviada à reportagem do SeteLagoas.com.br, o Santa Cruz quer que seja aplicada em sua literalidade o artigo 103, parágrafo quarto do Regulamento Geral de Competições de 2023, onde aponta que caso haja alguma desistência de equipes de competições a nível nacional (o caso das diversas desistências dos clubes mineiros em participar da Série D), caberia à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) selecionar uma nova equipe para participar, atendendo "critérios técnicos, isonômicos, equânimes", com a possiblidade de adotar do Ranking Nacional de Clubes e entregar a vaga para agremiação de outro estado.

O Santa Cruz solicitou ao STJD em sua medida cautelar que o início da quarta divisão esteja suspensa enquanto o caso não seja apurado.

O caso

Na última segunda-feira (25), a diretoria do clube pernambucano apresentou que está em busca da vaga na quarta divisão, porque o Jacaré não teria qualificação para o certame. A vaga é pertecente à Federação Mineira de Futebol.

