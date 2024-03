STJD dá prazo de cinco dias para CBF se manifestar sobre vaga do Democrata de Sete Lagoas na Série D

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na figura do presidente José Perdiz, interpelou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que responda, no prazo de cinco dias, sobre o pedido do Santa Cruz assumir a vaga do Democrata de Sete Lagoas na Série D de 2024.

De acordo com o portal GE, após a análise da entidade máxima do futebol brasileiro, o pedido de medida cautelar retornará para o STJD, onde terá despacho. Na tarde de quarta-feira (27), o Tricolor entrou com o pedido para que se julgue o critério técnico no qual o Jacaré foi considerado apto a disputar a quarta divisão.

A assessoria do tribunal desportivo apontou que o Democrata pode se manifestar também no processo. Procurado pela reportagem do SeteLagoas.com.br, o clube apontou que permanece ainda acompanhando a situação, sem movimentação nos bastidores.

Na segunda-feira (25), o Santa Cruz apontou que estava interpelando a vaga ocupada pelo Jacaré na Série D 2024 por considerar que o clube o faz de maneira irregular. De acordo com o Tricolor, o Democrata não possui qualificação necessária para estar na competição, por ter sido o último colocado no Módulo I do Campeonato Mineiro do ano de 2023.

Ouvido pelo SeteLagoas.com.br, especialista em direito esportivo apontava que o pleito do Tricolor é válido - e, em caso de levar o caso no tapetão, o prazo para análise deste recurso levaria 60 dias (LEIA MAIS). O pedido de medida cautelar do clube Coral pede também o adiamento do início da quarta divisão nacional.

