Atlético e Cruzeiro iniciam disputa pelo título mineiro mais acirrado dos últimos anos

Neste sábado (30), Atlético e Cruzeiro entrarão em campo para o embate inicial rumo ao título mineiro, numa partida que promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos. O primeiro jogo da final será realizado às 16h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, com a presença de mais de 40 mil torcedores atleticanos para testemunhar o clássico.

Foto: Reprodução Internet

O Cruzeiro, detentor da melhor campanha na fase inicial, eliminou o Tombense nas semifinais. Sob o comando do técnico Nicolás Larcamón, a equipe busca o troféu, podendo se sagrar campeã com dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma margem de gols. Além disso, terá a vantagem de decidir em casa, com todo o apoio da torcida. O jogo de volta está agendado para o domingo (7), no Mineirão, com a presença exclusiva dos cruzeirenses.

Um aspecto que adiciona ainda mais tempero a este confronto é o histórico na Arena. Desde a inauguração do estádio, os visitantes mantêm um aproveitamento impecável. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Cruzeiro venceu por 1 a 0, com um gol contra do zagueiro Jemerson. E o sucesso se repetiu no segundo encontro.

Na terceira rodada do Mineiro, em 3 de fevereiro, esperava-se uma revanche do Atlético. Entretanto, o cenário não mudou, e a Raposa celebrou mais uma vitória no "território adversário". Com gols de Zé Ivaldo e João Pedro, o time calou a torcida atleticana com um placar de 2 a 0, durante a primeira fase desta edição do Mineiro.

Motivações do Atlético

O Atlético, que superou o América nas semifinais, chega à final com suas próprias motivações e pontos fortes. Manter a supremacia no Estadual é uma delas. Vencedor nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, o Alvinegro busca o pentacampeonato. Nas semifinais, o Galo deixou para trás o América, que foi a sensação no início da competição.

Agora sob o comando do técnico Gabriel Milito, contratado como substituto de Luiz Felipe Scolari, Hulk e seus companheiros têm outra oportunidade de conquistar o título e, no primeiro jogo, conseguir a primeira vitória sobre a Raposa na Arena MRV.

Força total para Milito

Sem jogadores no departamento médico, Gabriel Milito poderá contar com o elenco completo no primeiro embate da final do Campeonato Mineiro. Vale lembrar que esta partida marcará a estreia do argentino no Atlético. Matías Zaracho, que se recuperou de uma lesão muscular, recebeu liberação no início desta semana.

Milito, que conduziu os primeiros treinamentos na última segunda-feira (25), concluiu a sétima sessão de treinos nesta sexta-feira (29). Após o treinamento, os jogadores foram liberados e voltarão ao regime de concentração na Cidade do Galo à noite.

Com ideias bem distintas de Scolari, que deixou o Galo no dia 20, Milito deve implementar uma nova organização tática. Uma possibilidade é que o argentino comece o clássico com três zagueiros: Fuchs, Lemos e Jemerson.

Atlético sem Scarpa?

Outra mudança na equipe pode ser a exclusão de Gustavo Scarpa. Apesar de ser a principal contratação para 2024, o meia pode começar o jogo no banco de reservas, com Igor Gomes assumindo sua posição. Durante a semana, o treinador argentino testou essa formação nos treinamentos, conforme relatado inicialmente pelo ge e confirmado pela Itatiaia.

Cruzeiro com novidades

O técnico Nicolás Larcamón não deve alterar profundamente o esquema de jogo, mas terá mudanças importantes na escalação em relação à equipe que enfrentou o Tombense no segundo jogo das semifinais - vitória por 3 a 1, no Mineirão, em 16 de março.

O treinador contará com o retorno do zagueiro Zé Ivaldo e do lateral-esquerdo Marlon, que estavam suspensos contra o Tombense. Assim, Neris e Lucas Villalba, titulares na vitória sobre o Gavião Carcará, podem voltar para o banco de reservas.

Artilheiro de volta?

O atacante Juan Dinenno recuperou sua melhor forma física e deve retomar sua posição no time titular. Com isso, Rafael Elias pode ser uma opção no banco. O meia-atacante Mateus Vital continua sendo uma peça importante para Larcamón e tem grandes chances de permanecer no time inicial.

Ficha Técnica

Atlético x Cruzeiro

Atlético

Everson; Bruno Fuchs, Mauricio Lemos, Jemerson; Saravia, Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Igor Gomes (Scarpa) e Guilherme Arana; Alisson, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon (Villalba); Lucas Romero, Lucas Silva (José Cifuentes), Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno (Rafael Elias). Técnico: Nicolás Larcamón

Motivo: 1º jogo da final do Campeonato Mineiro

Local: Arena MRV

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Data: 30 de março de 2024