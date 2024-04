Semifinais da Copa Municipal Rádio Web Novidade serão no próximo sábado (06)

Após uma pausa no último final de semana em razão das datas santas e feriado prolongado (Sexta da Paixão e Sábado de Aleluia), a Copa Municipal Rádio Web Novidade volta com a realização das semifinais no próximo sábado (06/04).

São Sebastião (vermelho e branco) e Bombeiros BH (azul) vão reeditar o confronto da 2ª rodada, vencido pelo São Sebastião por 2 a 1. Foto: Vinícius Oliveira/Rádio Web Novidade, SeteLagoas.com.br

As semifinais serão disputadas no Campo do Serrinha em Sete Lagoas nos seguintes horários de sábado 06/04:

14:45 - São Sebastião de Pindaíbas x Bombeiros BH

Bombeiros BH 16:45 - União Alvorada x Fluminense/Click Sete

O regulamento prevê que em caso de empate no tempo normal a decisão seja por disputa de pênaltis.

O União Alvorada (branco) também já venceu o Fluminense/Click Sete (azul) na 1ª fase por 2 a 0 e agora se enfrentam novamente na semifinal. Foto Vinícius Oliveira/Rádio Web Novidade SeteLagoas.com.br

Os jogos são sempre transmitidos pelo canal do Youtube da emissora e também site da Rádio Web Novidade (www.radiowebnovidade.com.br). A cobertura da competição tem a parceria do SeteLagoas.com.br.

Da Redação, Vinícius Oliveira