Caetanópolis se prepara para a adrenalina do Desafio Extreme de Enduro FIM 2024

A cidade de Caetanópolis, se prepara para receber a segunda etapa do Campeonato Desafio Extreme de Enduro FIM 2024, no dia 14 de abril. A Praça Nossa Senhora das Graças será palco da competição, que reunirá pilotos de diversas categorias em um dia de adrenalina e emoção.

Foto: Alan Junio

Com entrada gratuita, o evento é organizado pela Prefeitura de Caetanópolis, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Municipal, Cultura e Turismo, e conta com a participação de pilotos de diferentes cidades mineiras e até mesmo de outros estados. A programação acontece das 8h às 17h, prometendo um dia inesquecível para toda a família.

O Desafio Extreme de Enduro FIM 2024 reúne pilotos de diversas categorias, desde a elite até categorias para iniciantes, experientes e veteranos. Entre os nomes de destaque estão João Pedro Basílio, piloto da Sherco Brasil, Júlio César Ferreira e Luciano Paiva, que competirão na categoria Elite e buscarão a vitória na segunda etapa do campeonato.

As provas de enduro se dividem em duas modalidades: velocidade (FIM) e regularidade. No Enduro FIM, os pilotos percorrem trilhas sinalizadas e cronometradas, buscando o menor tempo para completar o trajeto. A cidade de Caetanópolis, conhecida por suas paisagens exuberantes, oferece um cenário perfeito para a competição, com trilhas desafiadoras e obstáculos naturais que colocam à prova a habilidade dos pilotos.

A primeira etapa do Desafio Extreme de Enduro FIM 2024, realizada em Sete Lagoas, MG, foi um grande sucesso. Com a participação de cerca de 250 pilotos, a prova se tornou a maior prova de Enduro FIM do Brasil em 2024, superando diversas competições de 2023.

Ramon Maremoto, um dos organizadores do evento, convida a todos para prestigiar a segunda etapa do Desafio Extreme de Enduro FIM 2024. “Será um dia para toda a família, com esporte, adrenalina e contato direto com a natureza”, afirma.

Para mais informações, visite o site http://chronusae.com.br/ ou siga o Instagram @Desafio_extreme. Também é possível entrar em contato pelo telefone (31) 99601-9151.

Djhéssica Monteiro com informações de ShowRadical.com