Campeonato Mineiro de Karate chega a Sete Lagoas no domingo (07)

No próximo domingo (07/04) o ginásio do Unifemm em Sete Lagoas vai sediar a 3º Etapa do Campeonato Mineiro de Karate, competição que já passou por Pouso Alegre e Janaúba. Organizado pela Federação Mineira da modalidade, o campeonato espera receber 350 atletas de 26 cidades incluindo Sete Lagoas.

Foto: Federação Mineira de Karate / Site oficial

O karate é uma arte marcial japonesa que abriga variados estilos e graduações de participantes. No Campeonato Mineiro são feitas demonstrações de kata (uma apresentação individual de técnicas em sequência pré-determinada) e kumite (combate aplicando as técnicas aprendidas).

Os atletas são de categorias desde o sub-8 (até 7 anos), passando por sub-10, 12 e 14 até cadetes (14/15 anos), júnior (16/17 anos), sub-21, sênior (kata, 16 anos e acima) e sênio (kumite, 18 anos ou mais).

Quem quiser acompanhar a competição em Sete Lagoas terá entrada franca no ginásio do Unifemm que fica na Av Marechal Castelo Branco, nº 2765.

O evento será realizado com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

As próximas etapas do Campeonato Mineiro de Karate 2024 acontecem em Araguari dia 21 de abril e Pedra Azul dia 05 de maio. A etapa final será em Uberlândia dias 18 e 19 de maio deste ano.

Vinícius Oliveira