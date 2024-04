Santa Cruz x Democrata: STJD julga nesta quinta (4) disputa por vaga na Série D

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para esta quinta-feira (4), às 12h, o julgamento do pedido do Santa Cruz para ingressar na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano.

Foto: Alan Junio

A Cobra Coral contesta a participação do Democrata de Sete Lagoas, que, segundo o clube pernambucano, não estaria em condições de disputar a Série D, uma vez que foi rebaixado no Campeonato Mineiro do ano anterior. Alegando não ter obtido resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Santa Cruz optou por buscar uma solução no âmbito jurídico.

A notícia foi anunciada através de comunicado emitido nesta terça-feira (2), assinado pelos advogados do Santa Cruz Alvaro Maia, vice-presidente do Conselho Deliberativo, Osvaldo Sestário e João Otávio Rodrigues.

Além da inclusão na competição, o Santa Cruz solicita o adiamento do início do Campeonato Brasileiro da Série D até que a questão seja resolvida.

Relembre o caso:

No dia 27 de março, o Santa Cruz apresentou uma ação junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), contestando a participação do Democrata de Sete Lagoas-MG na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Caso a solicitação do Tricolor seja acatada, a equipe pernambucana assumirá a vaga do clube Jacaré, por ser o melhor classificado no Ranking Nacional de Clubes.

A Cobra Coral também argumenta, em sua petição, que o Democrata de Sete Lagoas não deveria ser premiado com a participação na Série D 2024, após seu rebaixamento no Campeonato Mineiro de 2023. Além disso, ressalta que essa vaga só foi herdada devido às desistências dos clubes que terminaram acima na classificação estadual.

O portal SeteLagoas.com.br consultou um especialista em direito esportivo, que considerou legítimo o pleito do Tricolor.

Djhéssica Monteiro