Inscrições abertas para o Pedal do Trabalhador em Paraopeba

Paraopeba se prepara para a segunda edição do Pedal do Trabalhador, um evento esportivo que promete reunir ciclistas de toda a região em um dia de confraternização e aventura. A prova acontece no dia 5 de maio, com largada às 8h da manhã no Horto Florestal da cidade.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (31) 9.9905-3236. O valor do primeiro lote é de R$ 30,00, o segundo lote sai por R$ 40,00 e o terceiro lote R$ 50,00.

Os participantes podem escolher entre dois percursos: o reduzido, com 20 km, e o completo, com 37 km. Haverá também uma pista mirim, além de ponto de apoio, mesa de frutas e sorteios de brindes.

Como forma de incentivar a solidariedade, os organizadores do evento pedem aos participantes que doem uma caixa de leite para ser doada a uma instituição carente.

Serviço:

Evento: Pedal do Trabalhador

Pedal do Trabalhador Data: 5 de maio de 2024

5 de maio de 2024 Local: Horto Florestal, Paraopeba, MG

Horto Florestal, Paraopeba, MG Largada: 8h

8h Percursos: 20 km (reduzido) e 37 km (completo)

20 km (reduzido) e 37 km (completo) Inscrições: (31) 9.9905-3236

(31) 9.9905-3236 Valor: R$ 30,00 (1º lote), R$ 40,00 (2º lote) e R$ 50,00 (3º lote)

R$ 30,00 (1º lote), R$ 40,00 (2º lote) e R$ 50,00 (3º lote) Doação: Caixa de leite

Imagem: Divulgação

Djhéssica Monteiro