URGENTE: STJD indefere pedido do Santa Cruz e Democrata permanece com vaga na Série D

Final feliz: o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou a presença do Democrata de Sete Lagoas no Campeonato Brasileiro da quarta divisão de 2024, com o indeferimento do pedido do Santa Cruz, que foi até o tapetão para ficar com a vaga.

Foto: Democrata FC / Arquivo

O advogado Lucas Ottoni, que representa do Democrata, solicitou a leitura de um despacho, realizado pelo presidente do Tribunal, José Perdiz de Jesus, decidindo pelo indeferimento do pedido do Santa Cruz para entrar na Série D. Ali, o magistrado apontou que os critérios técnicos adotados para a classificação da competição eram válidos, e que as federações assim a seguiram – Pernambuco apurou o Retrô e o Petrolina como os indicados, e não poderia indicar o Santa Cruz, que não tinha o critério para tal. Cada federação possui uma cota para entradas de clubes, sendo que a medida cautelar da Cobra Coral não estaria atendendo a ele.

O caso

O Democrata foi convidado pela federação para jogar a Série D após diversas desistências de outras agremiações. O Santa Cruz, há cerca de 20 dias, entrou em pedido na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a retirada do Jacaré da competição, alegando falta de critério técnico para a disputa (o Democrata foi rebaixado para o Módulo II do Campeonato Mineiro de 2023).

O SeteLagoas.com.br procurou tanto Democrata quanto Santa Cruz, que irão se posicionar em breve sobre a decisão. Com isso, o Campeonato Brasileiro da Série D volta a ter seu início confirmado e o Jacaré, a disputar a sua primeira partida em 28 de abril, contra o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro.

Aguarde mais informações

Filipe Felizardo