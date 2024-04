Atlético goleia Caracas na Venezuela e é o primeiro brasileiro a vencer na Libertadores; veja os gols da partida

O Atlético teve uma estreia avassaladora na Copa Libertadores, vencendo o Caracas por 4 a 1 em seu jogo inaugural. Este desempenho colocou o time mineiro no topo do Grupo G, marcando um início positivo em sua 14ª participação no torneio. O Galo foi também o primeiro time brasileiro a vencer em sua estreia na fase de grupos.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O técnico Gabriel Milito teve que lidar com algumas ausências, incluindo os meio-campistas Rubens e Edenilson devido a lesões. O time sofreu modificações em relação ao jogo anterior, com destaque para as inclusões de Alan Franco e Alisson.

Mesmo com Milito suspenso, a equipe foi bem comandada pelo auxiliar Leandro Ávila. O zagueiro Bruno Fuchs abriu o placar aos 11 minutos, seguido por gols de Guilherme Arana e Paulinho, este último marcando duas vezes.

O Caracas conseguiu diminuir o placar no segundo tempo, mas Paulinho ainda marcou seu segundo gol, selando a vitória por 4 a 1 para o Atlético. Apesar de Hulk ter marcado um gol que foi anulado por impedimento, ele e outro jogador foram poupados no final do jogo, visando o próximo desafio contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Veja os gols da partida:

Com uma defesa sólida e uma exibição ofensiva impressionante, o Atlético concluiu sua estreia na Libertadores com uma vitória convincente como visitante. A equipe agora está de volta ao Brasil, com previsão de chegada em Belo Horizonte na noite de sexta-feira.

Caracas-VEN 1 x 4 Atlético

Caracas

Fariñez; Casiani, La Mantia, Quijada e Renne Rivas; Danny Perez, Bryant Ortega, Anderson Contreras (Edet), Ender Echenique e Vicente Rodríguez (Reinoso); Pernía (Figueroa). Técnico: Henry Mendelez

Atlético

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana (Cadu); Rodrigo Battaglia (Otávio), Alan Franco, Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Alisson, Paulinho (Pedrinho) e Hulk (Eduardo Vargas). Técnico: Leandro Ávila

Gols: Bruno Fuchs, aos 11 minutos do primeiro tempo; Guilherme Arana, aos 31, e Paulinho, aos 43, para o Atlético; Danny Pérez (Néstor Jiménez), aos 8 minutos do segundo tempo, para o Caracas; Paulinho, aos 24 minutos para o Atlético

Motivo: 1ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Data: 4 de abril de 2024

Local: Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Jhon Leon e Miguel Roldán (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Da Redação com Itatiaia