Cruzeiro empata com Universidad Católica-EQU em Quito na estreia pela Copa Sul-Americana

O Cruzeiro teve um início desafiador em sua estreia na Copa Sul-Americana, empatando sem gols contra a Universidad Católica-EQU, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador. O retorno do time celeste a competições internacionais após cinco anos não foi tão auspicioso, com um desempenho que deixou a desejar ao longo dos 90 minutos.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O técnico Nicolás Larcamón optou por uma escalação alternativa, o que pode ter contribuído para o desempenho irregular da equipe. O Cruzeiro, agora, soma um ponto no Grupo B, ocupando a segunda posição ao lado da Universidad Católica. O Unión La Calera lidera o grupo com três pontos.

Após este resultado, o Cruzeiro se prepara para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, no domingo seguinte. No confronto de ida, as equipes empataram em 2 a 2. Outro empate no próximo jogo dará o título ao Cruzeiro.

Na Copa Sul-Americana, o próximo jogo do Cruzeiro será em casa contra o Alianza Petrolera, da Colômbia. A partida está marcada para quinta-feira da semana seguinte.

Durante o jogo no Equador, o Cruzeiro teve momentos de pressão no primeiro tempo, mas não conseguiu criar oportunidades claras de gol. No segundo tempo, apesar das mudanças na equipe, o desempenho não melhorou significativamente.

Além disso, o jogo foi disputado em um estádio vazio, já que o Olímpico Atahualpa estava longe de sua capacidade máxima devido à ausência de torcedores.

Por fim, o Cruzeiro enfrenta preocupações com lesões, com o atacante Rafael Elias saindo de campo após uma falta dura e o zagueiro Zé Ivaldo também apresentando problemas físicos, tornando-se uma incógnita para o próximo jogo.

Universidad Católica-EQU 0 x 0 Cruzeiro

Universidad Católica-EQU

Rafael Romo; Gregori Minda, Gustavo Vallecilla, Fausto Grillo e Layan Requelme; Kevin Minda, Facundo Martínez (Mauro Diaz) e Luciano Nieto; Kevin Quevedo (Aron Rodríguez), Ismael Díaz e John Cifuente (Fajardo). Técnico: Jorge Célico.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (João Marcelo), Neris e Villalba; Ramiro (Lucas Romero), Machado, Cifuentes e Vital (Matheus Pereira); Barreal (Marlon) e Rafael Papagaio (Rafa Silva). Técnico: Nicolás Larcamón.

Motivo: Primeira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador

Data e horário: 04 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Ángel Arteaga (VEN)

Árbitro de vídeo (VAR): Juan López (PAR)

Cartão amarelo: Facundo Martínez (UNV); Zé Ivaldo (CRU)

Cartão vermelho: Não houve

Da Redação com Itatiaia