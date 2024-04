Finais da Copa Náutico de Futsal acontecem neste fim de semana

No sábado e domingo (06 e 07 de abril, respectivamente) serão conhecidos os grandes campeões da Copa Náutico de Futsal 2024 "Marcos Dias Machado". A competição reuniu desde seu início trinta e uma equipes dividas nas categorias Jovens, Sênior e Veteranos.

Foto ilustrativa: Clube Náutico de Sete Lagoas

Com exceção da categoria Sênior, as demais têm finais sendo decididas em jogos de ida e volta com a partida decisiva a ocorrer neste final de semana. Caso a partida da volta tenha vencedor diferente do jogo de ida, o título será decidido em cobrança de pênaltis. Confira a agenda completa dos jogos:

JOVENS

Taça Prata

Domingo, 07/04, 10:15 - Tchê Garotos x Real Betas

(1º jogo Real Betas 5 x 4 Tchê Garotos)

Taça Ouro

Domingo, 07/04, 10:15 - Alê Joias/Boa Vista x BHC/CTB

(1º jogo BHC/CTB 9 x 2 Alê Joias/Boa Vista)

SÊNIOR

Taça Bronze

Sábado, 06/04, 15:00 - Auu Pet/Reciclagem Santa Maria x CTC/Angel Imóveis

(jogo único)

Taça Prata

Domingo, 07/04, 09:15 - Clube de Viajar Mais/Força e Honra x NF Amigos/Roma F.C

Taça Ouro

Domingo, 07/04, 09:15 - DF Veículos/ Frango Mineirinho x Point Car/Oficio Uniformes

VETERANOS

Taça Prata

Domingo, 07/04, 08:30 - Los Vagas x Bioplax/Enselli

(1º jogo Bioplax/Enselli 5 x 1 Los Vagas)

Taça Ouro

Domingo, 07/04, 08:15 - Agrodog/ Sol & Lua x Cortez/Saulo Moveis Planejados/Sol & Lua

(1º jogo Cortez/Saulo Moveis Planejados/Sol & Lua 6 x 1 Agrodog/ Sol & Lua)

*Matéria atualizada às 14:05 - 05/04/2024.

Da Redação, Vinícius Oliveira