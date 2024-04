Atlético vira sobre Cruzeiro e assegura o penta campeonato do Mineiro; veja os gols

Perante uma multidão de torcedores do Cruzeiro no Mineirão, o Atlético começou perdendo, mas reverteu o placar e conquistou o título do Campeonato Mineiro 2024. Enquanto Mateus Vital marcou o primeiro gol para o Cruzeiro, Saravia, Hulk e Gustavo Scarpa anotaram os gols da virada por 3 a 1, garantindo o quinto troféu consecutivo para o Galo no Estadual.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Como o maior vencedor do Campeonato Mineiro, o Atlético ergueu sua 49ª taça estadual. Enquanto isso, o Cruzeiro, com 38 conquistas, não levanta o caneco desde 2019, quando derrotou exatamente seu maior rival na decisão.

O título mineiro de 2024 marcou o primeiro troféu de Gabriel Milito como treinador e o primeiro gol de Scarpa com a camisa do Galo.

Despedida emocionante de Marcelo Moreno

O atacante Marcelo Moreno se despediu dos gramados em uma bela cerimônia antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético. O agora ex-centroavante foi calorosamente saudado e homenageado pela torcida celeste, emocionando-se bastante.

Moreno deu uma volta olímpica no Mineirão em cima de um carro estilizado e, com um canhão de gás, lançou camisas do Cruzeiro em direção à arquibancada.

Presença de Ronaldo no camarote do Mineirão

Ronaldo, gestor da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, marcou presença em um dos camarotes do Mineirão para assistir ao clássico.

Junto com o Fenômeno estavam o ator Bruno de Luca e outras personalidades importantes da história celeste, como o ídolo e ex-lateral Juan Pablo Sorín e o investidor Pedro Lourenço, da rede Supermercados BH.

Paulinho desperdiça grande oportunidade

Aos 7 minutos do primeiro tempo, Fuchs lançou a bola em profundidade, Neris errou o tempo de bola e Paulinho encontrou-se cara a cara com Rafael Cabral. Diante do gol, o camisa 10 do Atlético tentou encobrir, mas a bola acabou indo para a arquibancada.

Interrupção por um objeto misterioso

Um momento inusitado ocorreu aos 10 minutos do primeiro tempo, quando uma espécie de objeto estranho ficou atravessado no gramado. Isso levou o árbitro a interromper a partida até que o objeto fosse completamente removido.

Provocação a Hulk

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Hulk, do Atlético, sofreu falta de Arthur Gomes no meio-campo. Caído no gramado, o jogador atleticano foi alvo de provocações dos torcedores cruzeirenses, que o chamaram de "chorão".

No primeiro jogo da final, no último sábado (30), o camisa 7 do Atlético, após o empate em 2 a 2, na Arena MRV, fez várias reclamações sobre a arbitragem. Hulk chegou a chamar o árbitro Felipe Fernandes de Lima de "boçal".

Cruzeiro ameaça

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Jemerson cometeu falta na entrada da área sobre Matheus Pereira. Na cobrança, o camisa 10 do Cruzeiro chutou por baixo da barreira, com perigo, mas a bola saiu pelo canto de Everson.

Atlético reclama de pênalti em Hulk

Aos 47 minutos do primeiro tempo, Hulk ganhou na velocidade de Neris e, prestes a finalizar, foi bloqueado pelo zagueiro do Cruzeiro dentro da área. O Atlético pediu pênalti, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza mandou seguir o jogo.

Atlético cria duas boas chances

Aos 2 minutos do segundo tempo, Paulinho driblou Zé Ivaldo e avançou em direção à área do Cruzeiro. O camisa 10 do Galo tentou um passe para Hulk, que estava livre, mas Neris interceptou para escanteio. Na cobrança, Jemerson subiu sozinho e cabeceou para fora.

Cruzeiro abre o placar

Aos 6 minutos do segundo tempo, Battaglia errou na saída de bola e Matheus Pereira cruzou para Mateus Vital, de cabeça, inaugurar o marcador para o Cruzeiro. Com o gol cruzeirense, as arquibancadas do Mineirão vibraram.

Saravia empata de cabeça

Aos 19 minutos do segundo tempo, Saravia recebeu um cruzamento preciso de Otávio e desviou de cabeça para balançar as redes de Rafael Cabral. O Atlético empatou no Mineirão: 1 a 1.

Pênalti marcado pelo VAR a favor do Atlético

Aos 28 minutos do segundo tempo, o VAR chamou Flávio Rodrigues de Souza para apontar um toque de mão de Lucas Silva dentro da área. Igor Gomes cruzou e o meio-campista do Cruzeiro interceptou com o braço. O pênalti foi marcado após revisão na cabine.

Hulk vira o jogo de pênalti Aos 30 minutos da segunda etapa, Hulk bateu com força no canto direito de Cabral e virou o jogo para o Atlético.

Cifuentes quase empata para o Cruzeiro

Aos 35 minutos do segundo tempo, Barreal cruzou e a defesa do Atlético afastou para o meio da área, onde estava Cifuentes. O volante equatoriano chutou por cima do gol do Atlético.

Gol do Cruzeiro anulado por impedimento

Aos 38 minutos, Wesley Gasolina encontrou Dinenno livre entre os zagueiros do Atlético. O atacante do Cruzeiro balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do camisa 9.

Scarpa marca o terceiro e confirma o título do Atlético

Aos 47 minutos do segundo tempo, Paulinho fez um passe no contra-ataque e deixou Scarpa em posição de finalizar. O camisa 6 driblou Rafael e confirmou o título para o Atlético.

Veja os gols da partida:

CRUZEIRO 1 X 3 ATLÉTICO

Cruzeiro

Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Neris (Barreal), Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes), Mateus Vital (João Marcelo) e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

Banco de reservas: Anderson, Palacios, Lucas Villalba, Ramiro, Filipe Machado, Robert, Rafa Silva e Rafael Elias.

Atlético

Everson; Saravia (Rabello), Bruno Fuchs (Scarpa), Jemerson e Arana; Battaglia (Igor Gomes), Otávio (Vargas), Alan Franco e Zaracho; Paulinho e Hulk (Lemos). Técnico: Gabriel Milito.

Banco de reservas: Matheus Mendes, Mariano, Pedrinho, Kardec, Isaac, Cadu e Alisson.

Gols: Mateus Vital, aos 6 min do 2ºT (Cruzeiro); Saravia, aos 19 min do 2ºT, Hulk, aos 30 min do 2ºT, e Gustavo Scarpa, aos 47 min do 2ºT (Atlético)

Cartões amarelos: Zaracho, Jemerson, Arana (Atlético); Lucas Silva, Lucas Romero, William (Cruzeiro)

Motivo: segundo jogo da final do Campeonato Mineiro

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: domingo, 7 de abril, às 15h30 (horário de Brasília)

Público: 61.582 torcedores

Renda: 5.517.247,62

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Da Redação com Itatiaia