Sete Lagoas: 1ª Corrida Amamos Correr encerra prazo de inscrições nesta terça (9)

Serão encerradas nesta terça-feira, 9 de abril, as inscrições para a 1ª Corrida Amamos Correr realizada em parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. O evento para os amantes da corrida e da caminhada promete reunir 1.100 participantes no dia 21 abril.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Corrida Amamos Correr terá percursos de 3km (caminhada), 5km e 10km (corrida) e concentração no bairro Jardim Real, próximo ao Shopping Sete Lagoas, com largada às 8 horas. O percurso será o mesmo da Corrida Por Elas realizada no dia 26 de novembro do ano passado e que teve grande aceitação dos participantes. “Não tenho dúvida que será mais uma grande evento para marcar o calendário de corridas da cidade. A organização está cuidando dos mínimos detalhes e nossa gestão caminha junto de iniciativas que motivam a prática esportiva, impulsionam nosso turismo esportivo e ainda cumprem um importante papel social”, avalia o prefeito Duílio de Castro.

A parceria com o HNSG é dupla. Além da destinação de 50% de valor arrecado nas inscrições, a Associação Amamos Correr também solicita a entrega de um litro de leite na retirada dos kits da corrida entre 8 e 20 de abril na concessionária Lagoa Chevrolet (av. Raquel Teixeira Viana, 1124, bairro Canaã). “Estamos cuidando dos mínimos detalhes para a realização de uma corrida impecável. Além disso, estamos preparando um ambiente com muitas atrações para antes de depois da prova”, explica explica Júlio César, representante da Associação Amamos Correr. Até o momento já são quase 900 inscritos.

Informações e inscrições no site: esportecorrida.com.br. Siga também o instagram da Associação Amamos Correr @amamoscorrer7l

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM