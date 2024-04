Paratleta setelagoano é prata em competição de maratona aquática

Medalhista de prata: participando de um dos maiores eventos de maratona aquática do Brasil, o atleta paralímpico setelagoano Léo Chaves ficou em segundo lugar na categoria PCD da competição, realizada no último sábado (6) no Centro-Oeste de Minas.

Foto: Léo Chaves / divulgação

A Aquamundo Travessias e Desafio é uma competição de promoção da maratona aquática, sendo realizada nesse último final de semana em Capitólio. Foram provas de 200 metros a 1, 4 e 10 quilômetros - Léo participou, juntamente com outros 150 atletas, na maratona de mil metros, ficando em 34º lugar geral.

Em divulgação, o paratleta afirmou que "gosta de estar em constante movimento, representando a cidade de Sete Lagoas em suas competições, mas que as organizações públicas e privadas precisam apoiar e abrasar ainda mais a causa além de reconhecer a classe, pois a cidade é um celeiro de atletas", de acordo com nota enviada ao SeteLagoas.com.br.

Léo Chaves está retornando às competições, após uma pausa por ter contraído chikungunya e sentir ainda algumas dores por conta da doença. A próxima competição que o paratleta irá participara será na cidade de Formiga, no Centro-Oeste do estado, no dia 31 de agosto.

Da redação