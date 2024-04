Reunião define preparativos para a final da Copa Municipal Rádio Web Novidade em Sete Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (10) uma reunião definiu procedimentos operacionais e de segurança para a grande final da Copa Municipal Rádio Web Novidade, partida que ocorre no próximo sábado (13) entre União Alvorada e Bombeiros BH no Estádio Municipal Leia da Liga (Campo do Montreal) em Sete Lagoas.

Da direita para esquerda: Sub-comandante da GCM Cordeiro, Sargento Patrícia e Tenente Rita (PM), Márcio e Tião (Montreal), Denio Moreira (Rádio Web Novidade) e Vinícius Oliveira (Rádio Web Novidade e SeteLagoas.com.br). A reunião aconteceu na sede da emissora.

Representando a Polícia Militar estiveram presentes a Tenente Rita e Sargento Patrícia e pela Guarda Civil Municipal o Sub-comandante Cordeiro. Os dirigentes do Montreal Márcio e Tião representaram a administração do campo onde ocorrerá a final, e pela Rádio Web Novidade participaram seu diretor Denio Moreira e repórter Vinícius Oliveira.

Durante a reunião foram alinhadas questões como expectativa de público presente (acima de três mil pessoas), restrição de circulação de veículos nas ruas do entorno do campo e disposição do público nas arquibancadas para maior segurança e conforto de todos os presentes.

A final entre União Alvorada e Bombeiros BH está marcada para 16h do sábado 13/04. Uma partida preliminar entre Veteranos do Montreal e Veteranos de São Sebastião de Pindaíbas também está sendo preparada para as 14h do mesmo dia.

A partida será transmitida pelo canal do Youtube da emissora e também site da Rádio Web Novidade (www.radiowebnovidade.com.br). A cobertura da competição tem a parceria do SeteLagoas.com.br.

Da Redação, Vinícius Oliveira