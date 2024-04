Atlético vence Rosario-ARG e assume a liderança isolada do grupo G da Libertadores; veja os gols

O Atlético conquistou mais uma vitória crucial na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (10), o time liderado pelo técnico Gabriel Milito superou o Rosario Central, da Argentina, por 2 a 1. Este confronto marcou o primeiro desafio internacional na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Os gols da partida foram marcados por Gustavo Scarpa e Paulinho, para o Galo, e por Malcorra, para o Rosario. Com essa vitória em casa, o Alvinegro chegou aos seis pontos e garantiu a liderança isolada do Grupo G nesta segunda rodada do torneio de clubes mais importante da América do Sul.

O próximo desafio do Atlético será às 16h (horário de Brasília) deste domingo (14), contra o Corinthians, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os mineiros iniciarão a competição como visitantes, na Neo Química Arena. O Galo voltará a jogar pela Libertadores apenas no dia 23, às 21h (horário de Brasília), contra o Peñarol-URU, pela terceira rodada, também na Arena MRV.

Time modificado

Como esperado, o técnico Gabriel Milito fez mudanças para o confronto desta semana. Em relação à equipe que começou na decisão do Mineiro no último domingo (7), o comandante substituiu o zagueiro Bruno Fuchs e Otávio. Maurício Lemos e Gustavo Scarpa começaram entre os onze.

O jogo

Primeiro tempo de domínio Jogando em casa e motivado pelo título do Campeonato Mineiro conquistado sobre o Cruzeiro, o Galo procurou impor-se desde os primeiros minutos na Arena MRV.

Com o apoio dos mais de 30 mil torcedores, o Alvinegro teve boas oportunidades de abrir o placar, sem sofrer sustos na defesa.

Aos 40 minutos, Gustavo Scarpa aproveitou um passe de Hulk e abriu o placar. Ele dominou a bola com o pé esquerdo e chutou para o gol adversário. Foi o seu segundo gol pelo Galo, o primeiro na Arena MRV.

Aos 43, Paulinho poderia ter ampliado a vantagem do Atlético. Livre com o goleiro do Rosario, o camisa 10 não conseguiu dominar a bola a tempo, acabou se atrapalhando e perdeu uma grande oportunidade.

Segundo tempo

Bem mais movimentado, o segundo tempo foi repleto de emoções para as duas equipes. Mais ofensivo, o Rosario Central deu trabalho para o Atlético. Logo aos 11 minutos, Everson teve que aparecer para evitar o empate.

Em um jogo de ida e volta, as duas equipes tiveram boas chances de alterar o placar na Arena. No entanto, foi aos 28 minutos que veio o que os torcedores do Atlético não queriam. Sem Hulk, que havia saído minutos antes, Malcorra aproveitou uma falha da defesa e chutou forte para empatar.

Mas não houve tempo para a barulhenta torcida do Rosario Central se animar e comemorar. Aos 30 minutos, Paulinho acertou um belo chute e desempatou a partida. Naquele momento, alguns torcedores chegaram a vaiar o camisa 10, que correu para o abraço e comemorou com a tradicional "flechada".

Veja os gols da partida:

Atlético 2 x 1 Rosario Central-ARG

Atlético Everson; Saravia, Jemerson, Lemos e Arana; Battaglia, Franco, Zaracho e Scarpa; Paulinho e Hulk (Igor Gomes). Técnico: Gabriel Milito

Rosario Central Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz, Mauricio Martinez (Giaccone), Tomás O'Connor, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Tobías Cervera (Dupuy). Técnico: Miguel Ángel Russo.

Gols: Gustavo Scarpa, aos 40 minutos do primeiro tempo, para o Atlético; Malcorra, aos 28 minutos do segundo tempo, para o Rosario; Paulinho, aos 30, para o Atlético

Cartões amarelos: Guilherme Arana, Jemerson (CAM); Campaz, Ortiz (Rosario)

Motivo: 2ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores Data: 10 de abril de 2024 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte Horário: 19h (horário de Brasília) Árbitro: Kevin Ortega-PER VAR: Augusto Menendez-PER

Da Redação com Itatiaia