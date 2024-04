Cruzeiro decepciona sua torcida no Mineirão, cedendo empate ao Alianza e sofrendo vaias na estreia de Seabra; veja os gols

No reencontro com sua torcida, o Cruzeiro acabou empatando em 3 a 3 com o Alianza da Colômbia na noite de quinta-feira (11), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. O desempenho inconsistente da equipe irritou os torcedores, que vaiaram o time, intensificando as cobranças às vésperas da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Conmebol - Divulgação

Na estreia de Fernando Seabra como técnico, o time celeste marcou gols com Lucas Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira, todos no primeiro tempo. Porém, na segunda etapa, Batalla marcou duas vezes e Figueroa empatou nos acréscimos.

Apesar do domínio no primeiro tempo, com três gols em menos de 20 minutos, o Cruzeiro viu o Alianza crescer na segunda etapa e ameaçar mais. O time de Hubert Bhodert conseguiu marcar três vezes e ainda acertou a trave.

No segundo gol dos colombianos, Cabral falhou e foi alvo de críticas da torcida do Cruzeiro. Os espectadores pediram uma oportunidade para Anderson, enquanto o titular da posição levantou as mãos e pediu desculpas aos torcedores.

Com o empate, o Cruzeiro soma dois pontos e ocupa a terceira posição do Grupo B da Sul-Americana, enquanto o Alianza está na lanterna, com um ponto.

Próximo confronto do Cruzeiro

Após o duelo pela Sul-Americana, o Cruzeiro agora se prepara para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo (14), às 17h (horário de Brasília), a equipe enfrentará o Botafogo no Mineirão.

O jogo

Aos 5 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro assustou o Alianza pela primeira vez. Após cruzamento de William pela direita, Dinenno cabeceou para o chão e a bola passou perto da trave do goleiro colombiano.

Depois de uma jogada de Arthur Gomes pela esquerda, o camisa 11 encontrou Lucas Romero na entrada da área. O volante argentino dominou e bateu com força de fora da área, marcando o primeiro gol do Cruzeiro aos 6 minutos do primeiro tempo.

Aos 9 minutos da primeira etapa, Lucas Silva chutou com força e quase fez o segundo gol do Cruzeiro no Mineirão, com direito a desvio.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira cobrou escanteio pela esquerda e Zé Ivaldo testou a bola com força de cabeça, marcando o segundo gol cruzeirense.

Aos 18 minutos da etapa inicial, Arthur Gomes cruzou na área e Matheus Pereira encobriu o goleiro de cabeça, marcando o terceiro gol do Cruzeiro.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o atacante Mayer Gil bateu colocado após ganhar um duelo pelo lado esquerdo de ataque. A bola passou perto do gol de Rafael Cabral.

Aos 46 minutos, Rangel marcou após lançamento de Navarro, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, pois o atacante do Alianza estava impedido.

Aos 7 minutos do segundo tempo, Zé Ivaldo errou na saída de bola, permitindo que Saldaña encontrasse Batalla na área. O atacante dominou e chutou cruzado, marcando o primeiro gol do Alianza.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Batalla tocou para trás após passar por Neris dentro da área, e Manjarrés finalizou com perigo, quase marcando o segundo gol do Alianza.

Aos 19 minutos da etapa final, Mayer Gil acertou a trave de Rafael Cabral após cortar a marcação e finalizar dentro da área, quase marcando o segundo gol do Alianza.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Matheus Pereira lançou Dinenno, que desperdiçou uma grande chance cara a cara com o goleiro, chutando para fora.

Aos 33 minutos, Batalla finalizou de esquerda e Rafael Cabral falhou, sendo vaiado pela torcida do Cruzeiro, que pediu que Anderson seja titular.

No último lance do jogo, Figueroa testou sozinho e empatou para o Alianza. Veja os gols da partida:

Cruzeiro 3x3 Alianza

Cruzeiro

Rafael Cabral; William (W. Gasolina), Zé Ivaldo, Neris e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes), Mateus Vital (Ramiro) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Gabriel Veron) e Dinenno.

Banco de reservas: Anderson; João Marcelo, Villalba, Machado, Barreal, Rafa Silva e Rafael Elias.

Alianza

Pier Grazziani; Efrain Navarro, Jesús Figueroa, Pedro Franco e Saldaña; Ever Meza (Colpa), Jhair Castillo e Manjarrés (Orozco); Mayer Gil (Acosta), Batalla (Contreras) e Michael Rangel (Blanco). Técnico: Hubert Bhodert.

Banco de reservas: Mosquera; Flórez, Cárdenas e Ospina.

Gols: Lucas Romero, aos 6 min do 1ºT; Zé Ivaldo, aos 12 min do 1ºT; Matheus Pereira, aos 18 min do 1ºT (Cruzeiro); Batalla, aos 7 min do 2ºT e aos 33' min do 2ºT, Figueroa, aos 50 min do 2ºT (Alianza)

Cartões amarelos: Marlon, Gabriel Veron e Lucas Romero (Cruzeiro); Manjarrés (Alianza)

Motivo: 2ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data e horário: 11 de abril de 2024 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Público: 18.818 torcedores

Renda: R$ 470.170,00

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

Árbitro de vídeo (VAR): Derlis López (PAR)

Transmissão: Rádio Itatiaia 95,7 FM e no YouTube e Paramount+

Da Redação com Itatiaia