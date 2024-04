América encara Athletic em último teste antes de estreia na Série B neste sábado (13)

Hoje (13), às 18h, o América entra em campo contra o Athletic no Estádio Independência, em seu último jogo-treino antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Embora não seja uma partida oficial, o América, mantendo a prática habitual como time da casa, não revelará a lista de jogadores convocados para o confronto.

Foto: Divulgação/América

Em comparação com a equipe que jogou o último amistoso contra o Vasco, o técnico do América pode contar com até três alterações. O zagueiro Ricardo Silva e o lateral-esquerdo Marlon, ambos retornando de lesões, participaram de treinos com bola esta semana e podem estar aptos para jogar. Além deles, o atacante Vinícius, recém-chegado do Goiás, também pode fazer sua estreia no time. Por outro lado, Rodrigo Varanda, atacante com dores lombares, provavelmente não será escalado.

Os torcedores do América terão uma oportunidade limitada, mas especial, de apoiar o time no jogo-treino, uma vez que o clube decidiu abrir as portas do Independência para até 300 sócios. Os ingressos estarão disponíveis para os sócios adimplentes das categorias Vip, Americano e Jovens.

Quanto ao adversário, o Athletic se prepara para sua jornada na Série C do Brasileirão. O time vem de uma recente vitória em campeonato e tem se reforçado, além de ter disputado um jogo-treino contra uma equipe da Série A, entrando motivado para o confronto.

Da Redação com O Tempo