Joia do basquete, a mineira Kamilla Cardoso participa do draft da WNBA

A pivot brasileira Kamilla Cardoso se despediu em grande estilo do basquete universitário dos Estados Unidos. No último domingo (7), liderou o South Carolina Gamecocks ao título da National Collegiate Athletic Association (NCAA), com uma atuação dominante de 15 pontos, 17 rebotes e 3 tocos na vitória sobre o Iowa Hawkeyes.

Foto: Travis Bell/SIDELINE CAROLINA

Com essa conquista, a atleta não apenas se sagrou campeã nacional, como também foi eleita a "Most Outstanding Player" do torneio, coroando uma trajetória de quatro anos de sucesso em solo americano. Com atuações dominantes na quadra, a jovem de 22 anos se prepara para dar o próximo passo em sua carreira: o Draft da WNBA, que acontece na próxima segunda-feira (15).

Do interior de Minas para o topo do basquete mundial

Nascida em Montes Claros, a história de Kamilla com o basquete começou cedo, aos 14 anos, quando deixou sua cidade natal para buscar oportunidades nos Estados Unidos. Sem falar inglês fluentemente, a jovem atleta superou barreiras e se adaptou à nova cultura, conquistando rapidamente o reconhecimento por seu talento e força física.

Em seu ano de senior no ensino médio, ela já se destacava como uma das cinco melhores jogadoras do país, recebendo convites para universidades renomadas. Optou por Syracuse, onde se tornou a primeira caloura da história da equipe a ser eleita Jogadora Revelação da Atlantic Coast Conference (ACC, a conferência da costa leste dos Estados Unidos).

Após dois anos em Syracuse, se transferiu para South Carolina, buscando um ambiente mais propício para seu desenvolvimento. A decisão foi acertada: em 2022, integrou a equipe campeã da NCAA pela primeira vez e, em 2024, como titular absoluta, liderou as Gamecocks até o bicampeonato, sendo eleita a MVP do torneio.

Em sua última temporada universitária se consolidou como uma das melhores jogadoras do país. Foi premiada como Jogadora Defensiva do Ano da SEC (conferência sudeste da NCAA) e da WBCA, além de ter médias de 14,4 pontos, 9,7 rebotes e 2,5 tocos por jogo.

Seleção brasileira: conquistas e protagonismo

Kamilla também já coleciona conquistas pela Seleção Brasileira adulta. Em 2022, foi campeã do Sul-Americano e MVP do torneio, e, em 2023, liderou o Brasil ao ouro na AmeriCup, com atuações de destaque e o prêmio de MVP.

A jovem se inspira em grandes nomes do basquete feminino brasileiro, como a pivô Érika de Souza, com quem mantém contato e busca conselhos. A jovem atleta reconhece a importância da experiência das jogadoras que a precederam na WNBA para sua adaptação à liga.

Estilo de Jogo e Projeções para o Draft

A atleta se destaca principalmente por sua defesa sólida e rebotes. No ataque, precisa aprimorar o arremesso de média distância e o aproveitamento nos lances livres. Apesar disso, especialistas a projetam como uma das principais escolhas do Draft da WNBA, que acontece no dia 15 de abril.

Previsões indicam que Kamilla pode ser selecionada entre a terceira e quarta posição do Draft. O portal NBA Draft Room a colocou inclusive na segunda posição em seu último mock draft.

O Draft da WNBA 2024 será transmitido pelos canais ESPN, Star+ e NFL Gamepass (disponível na DAZN).

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo